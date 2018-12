United | Solskjaer torna a casa | ' Voglio rendere i tifosi fieri di noi'

Manchester United - Solskjaer punta un titolarissimo del Napoli : Ole Gunnar Solskjaer, sostituto di José Mourinho sulla panchina del Manchester United, ha individuato nella difesa il reparto che principalmente necessita di rinforzi. Il norvegese, traghettatore fino al termine della stagione, proverà a convincere la dirigenza del club ad accontentarlo sul mercato, da cui spera di ottenere almeno un centrale di livello internazionale. Secondo il Mirror il primo della lista di Solskjaer sarebbe Kalidou ...

Calcio - chi è Ole Gunnar Solskjaer - il nuovo allenatore del Manchester United : Dopo l’esonero di Jose Mourinho, il Manchester United ha scelto il norvegese Ole Gunnar Solskjaer per guidare la squadra fino al termine della stagione. Se per i non addetti ai lavori il nome del 45enne nato a Kristiansund può apparire del tutto sconosciuto, certamente non è così per coloro che conoscono la storia recente dei Red Devils. Per Solskjaer si tratta infatti di un ritorno a casa, dato che nel club di Manchester ha trascorso ben ...

