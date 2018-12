Manovra, Di Maio: "Non c'è aumento Iva"

: Oggi Di Maio e Salvini non si sono neanche presentati in Aula #manovra #ladridifuturo - maumartina : Oggi Di Maio e Salvini non si sono neanche presentati in Aula #manovra #ladridifuturo - chiaragribaudo : Ufficiale: la #manovra del governo più sovranista d’Europa dimagrisce di 10 miliardi dopo la trattativa con Bruxell… - pdnetwork : Oggi su #Democratica: Sotto dettatura, la manovra sovranista riscritta a Bruxelles e la sconfitta di Salvini e Di M… -

"Non c'è undell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni". Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Di, su Radio Capital. "Risalirei sul balcone anche domani", così come avvenne nel giorno del varo del Def in Consiglio dei ministri, ha detto il vice premier."Non c'è stata la procedura d'infrazione e porto tutte le misure a casa,sono ancora più contento di mantenere le promesse senza nessuna spada di Damocle", ha aggiunto.(Di giovedì 20 dicembre 2018)