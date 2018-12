Ciclismo | è già mercato…2020! Nibali in scadenza di contratto | Froome e Thomas

Ciclismo – Fabio Aru non si sbilancia - ma il 2019 del sardo sembra… giallo : “il Tour è più adatto alle mie qualità” : Fabio Aru ed i progetti per il 2019: il sardo della UAE non ha ancora deciso, ma le sue intenzioni sembrano indirizzate verso il Tour de France Il 2018 non è stato un anno troppo soddisfacente per Fabio Aru, ma il sardo della UAE Team Emirates non è un tipo che si arrende alle prime difficoltà. Dopo il primo ritiro con la sua squadra, Fabio Aru è pronto a prendere le sue decisioni per la stagione 2019 di Ciclismo e ricominciare in una ...

Giancarlo Ferretti : ‘Froome? Nulla a che fare con il vero Ciclismo’ : Fedele al soprannome di “Sergente di ferro”, che ne ha tratteggiato la forte e ruvida personalità, l’ex corridore e Direttore Sportivo Giancarlo Ferretti ha stroncato senza appelli Chris Froome e il Team Sky. In un’intervista concessa a Tuttobici, Ferretti ha parlato a 360 gradi dei temi d’attualità del ciclismo, il mondo che lo ha visto tra i grandi protagonisti per decenni, prima sui pedali e poi soprattutto in ammiraglia, ma da cui si è ...

Ciclismo - Floyd Landis : “Quando gareggiavo tutto il gruppo sapeva del doping. Ne parlavo con Armstrong negli allenamenti” : È uno dei corridori più discussi del Nuovo Millennio. La sua impresa d’altri tempi al Tour de France del 2006 risultò stupefacente, di nome e di fatto: la Grande Boucle infatti gli fu revocata in seguito vista la positività all’antidoping. Floyd Landis si sta riaffacciando al mondo del Ciclismo, con anche la creazione di una squadra che prende il suo nome e correrà nella categoria Continental: la Floyd’s Pro Cycling. Ieri, durante il ...

Nibali come... Sainz - la McLaren sbarca nel Ciclismo : il logo è già sulle maglie 2019 [FOTO] : Il mondo della bici è molto tradizionale, più parliamo e più scopriamo campi in cui la collaborazione può farci progredire. Ci sarà personale McLaren a corse e ritiri, sono rimasto molto colpito ...

Nibali come… Sainz - la McLaren sbarca nel Ciclismo : il logo è già sulle maglie 2019 [FOTO] : La scuderia di Woking è diventata sponsor ufficiale del team Bahrain-Merida, le cui maglie per il 2019 presentano già il logo Non solo Formula 1, la McLaren entra anche nel ciclismo, acquisendo il 50% della Bahrain-Merida. Una svolta soprattutto per il team che si appresta a cominciare il terzo anno nel World Tour, puntando sulla voglia di rivalsa di Vincenzo Nibali, rimasto all’asciutto l’anno scorso in tutti e tre i Grandi ...

Ciclismo – Incidente Samuele Manfredi - il messaggio di incoraggiamento del ct Rino De Candido : “ne verrà fuori a braccia alzate” : Samuele Manfredi è rimasto coinvolto ieri in un brutto Incidente a 6 chilometri da casa sua, le parole del ct Rino De Candido Samuele Manfredi è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Pietra Ligure con un grave trauma cranico dopo un brutto Incidente in bici. Il giovane talento del Ciclismo su pista italiano è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto mentre si stava allenando sulle strade di Toirano (vicino Pietra ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo. Al Tour de France si può puntare alla Maglia Gialla - su Tokyo…” : “Sarei un bugiardo se dicessi di sì, quello che ho fatto nessuno se lo aspettava. Pensavo di migliorare, quello sì”. Nessuno, a partire da Elia Viviani stesso, si sarebbe aspettato una stagione così per quanto riguarda il velocista di Isola della Scala che, passato alla Quick-Step Floors, ha inanellato una serie incredibile di vittorie, spesso e volentieri anche di importanza rilevante. Il passaggio alla squadra belga, che doveva ...

Ciclismo - l’allarme di Gianni Savio : ‘Per l’Italia il futuro è drammatico’ : La riforma del Ciclismo professionistico che l’Uci farà entrare in vigore nel 2020 potrebbe rendere la vita delle squadre Professional sempre più incerta e complicata. A creare discussioni e polemiche sono le regole per la partecipazione alle corse più importanti, a partire dai grandi giri. Attualmente gli organizzatori di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta Espana hanno a disposizione quattro wildcard da distribuire alle formazioni ...

Olgiate - un museo per Momo Tra Ciclismo e auto da corsa : Un piccolo museo dedicato a Federico Momo , pioniere del ciclismo. È l'idea cui sta lavorando il Circolo culturale Dialogo per ricordare uno dei migliori velocisti a livello internazionale dei ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...

Ciclismo - parte l’Operazione Olimpiadi 2020. Cassani a Tokyo - Nibali è già pronto : Mancano meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia del Ciclismo inizia già a muoversi per il grande appuntamento a cinque cerchi. Non è un mistero che il difficilissimo percorso disegnato attorno al mitico monte Fuji stuzzichi parecchio le fantasie della nostra Nazionale e soprattutto di Vincenzo Nibali che, dopo la sfortunata caduta di Rio 2016 quando sembrava ormai essere lanciato verso una medaglia, vorrà sicuramente dare ...

Ciclismo - obiettivo classiche per Gianni Moscon nel 2019. E le cronometro del Giro d’Italia stuzzicano il trentino… : Gianni Moscon ha chiuso questa stagione al meglio, conquistano una tappa e la classifica generale del Tour of Guangxi e nel 2019 vorrà essere grande protagonista. Dopo la squalifica al Tour de France, il corridore del Team Sky ha dimostrato su strada le sue qualità, vincendo anche Agostoni, Giro di Toscana, il Campionato Italiano a cronometro e sfiorando il podio ai Mondiali. Risultati che danno fiducia in vista della prossima stagione, in cui ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Italia già alla grande - il quartetto maschile può crescere tantissimo. Letizia Paternoster fa sognare : Un’Italia già al top per quanto riguarda il Ciclismo su pista. Nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo 2019, quella che si è svolta nel week-end in Francia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sono arrivate davvero tante prestazioni alla grande da parte degli azzurri guidati da Marco Villa e Dino Salvoldi. L’obiettivo Tokyo 2020 è ancora lontano, ma intanto in cassaforte arrivano punti importanti per quanto riguarda le ...

Ciclismo - il Tour of Guangxi si tinge d’azzurro : Gianni Moscon vince la sua prima corsa del WorldTour : Il ciclista del Team Sky controlla la situazione nell’ultima tappa, portandosi a casa per la prima volta in carriera la classifica generale di una corsa WorldTour Grande festa in casa Team Sky per la vittoria di Gianni Moscon al Tour of Guangxi 2018, prima corsa del WorldTour che il corridore italiano riesce a mettere in bacheca. L’italiano controlla i suoi avversari nell’ultima tappa, vinta da Fabio Jakobsen che porta ...