Robbie Williams vince la battaglia contro Jimmy Page | potrà ristrutturare casa

Robbie Williams in tour coi Take That nel 2019 per i 30 anni di carriera - ma ad una condizione : La reunion alla finale di X Factor UK deve aver risvegliato vecchie nostalgie, se poco dopo è arrivata la notizia di Robbie Williams in tour coi Take That nel 2019 per lo spettacolo che celebrerà i 30 anni di carriera di una delle boyband inglesi di maggior successo commerciale nel mondo. Più che un annuncio ufficiale, si tratta però di una disponibilità professata dal Re del Pop inglese nei confronti dei suoi ex compagni di scena, appena ...

Robbie Williams e i Take That di nuovo insieme sul palco della finale di X Factor UK : I Take That di nuovo insieme per la finale della quindicesima edizione della versione britannica di XFactor. Robbie Williams, giudice dello show, ha cantato assieme a Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen brani storici come “Shine” ed “Everything Changes”. L'articolo Robbie Williams e i Take That di nuovo insieme sul palco della finale di X Factor UK proviene da Il Fatto Quotidiano.

Video della reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor - uno scintillante medley per la finale : Alla fine la tanto attesa reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor c'è stata. L'occasione non poteva che essere la finale dell'edizione di quest'anno del talent show di Simon Cowell, in cui la popstar è giudice insieme alla moglie Ayda Field. Assente per alcune puntate nelle ultime settimane per i suoi impegni live all'estero, Williams è tornato per la conclusione del talent, che ha visto affermarsi come vincitore Dalton Harris, il ...

Robbie Williams torna Take That per una notte : Due canzoni (“Shine” ed “Everything Changes”) e sei minuti per sognare, questo ha significato la finale di X Factor UK per i fan dei Take That e di Robbie Williams, che nel bel mezzo della performance degli ex compagni di ventura, si è alzato dal suo scranno di giudice per andare a cantare di nuovo con loro. Un momento emozionante ma anche il germoglio di un pensiero stupendo: che alla fine Robbie decida di unirsi al ...

Robbie Williams annuncia una serie di concerti a Las Vegas : Dopo un breve ritorno nella sua vecchia boy band e una partita di pallone , sport di cui è molto appassionato, una volta ogni tanto, è pronto con un nuovo progetto musicale. Il suo undicesimo album ...

Robbie Williams canta i Tears For Fears per Trevor Horn : tutti i dettagli dell’album di cover : Robbie Williams canta i Tears For Fears per Trevor Horn. Si tratta delle nuova raccolta ideata dall'artista dei Buggles ma anche degli Yes, che attualmente sta portando in giro il tour dei Dire Straits Legacy con i quali approderà anche in Italia nel mese di novembre. Tra un concerto e l'altro, l'artista ha anche trovato il tempo di dedicarsi a un progetto molto particolare che raccoglie alcune nuove rese di canzoni anni '80 che ha ...

Reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor - da giudice a performer per i 30 anni della band? : Una nuova Reunion di Robbie Williams coi Take That potrebbe arrivare dal palco di X Factor UK: il re del pop inglese è impegnato come giudice nella versione inglese del talent, al fianco della moglie Ayda Field, e proprio in quel contesto potrebbe ritrovare i compagni della boyband che lasciò nel '95 per inseguire una sorprendente carriera da solista. Da qualche giorno infatti circolano voci secondo le quali Robbie Williams avrebbe accettato ...

