Stefano Sala dimentica Benedetta Mazza e ritrova l’amore

Stefano Sala CONFERMA L'AMORE PER DASHA/ 'L'idea di perderla mi distrugge' e con Benedetta Mazza... : STEFANO SALA è deciso a recuperare il terreno perso la fidanzata DASHA: la sua intervista dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Gf Benedetta Mazza parla del rapporto con Stefano Sala : L’ex gieffina Benedetta Mazza è stata intervistata dal sito “Super Guida Tv”, la Mazza ha chiuso la sua avventura con un bel sesto posto. Stefano Sala è stato il protagonista principale del suo percorso se Sala non avesse avuto una situazione sentimentale ancora aperta fuori dalla Casa, i due si sarebbero lasciati sicuramente andare molto ma molto di più. Durante l’intervista ha raccontato”:E’ stata un’esperienza eccezionale sotto tutti i ...

Stefano Sala dopo il reality e l'addio a Benedetta : 'Perdere Dasha mi farebbe impazzire' : Stefano Sala, tra i protagonisti più discussi di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, continua a tenere banco sulle varie riviste di gossip per la sua tormentata storia d'amore con la bellissima modella Dasha e per il flirt che è nato all'interno della casa di Cinecittà con la sexy Benedetta Mazza con la quale c'è stato un timido approccio che stava per sfociare in qualcos'altro. In queste ore, però, intervistato dal portale ...

Benedetta Mazza soffre per Stefano Sala? La rivelazione di lui : Stefano Sala chiude con Benedetta Mazza: “Era consapevole” Nell’ultima edizione del GF Vip, Benedetta Mazza e Stefano Sala hanno fatto molto parlare. La ragione? I due hanno avuto dei comportamenti assai equivoci l’un con l’altra. Atteggiamenti che hanno fatto finire nell’occhio del ciclone Stefano Sala in quanto impegnato con un’altra. Ma adesso, che il reality è finito, come andranno le cose? A ...

Stefano Sala ha deciso : “Rivoglio la mia vita con Dasha”. L’intervista : Stefano Sala ha deciso. La lunga intervista: “Benedetta, basta così. Voglio indietro la mia vita con Dasha”. Il modello parla anche del tifo dei genitori per la Mazza, l’incontro con la fidanzata dopo il reality e il ruolo avuto da Dayane Mello Stefano Sala ha preso una decisione definitiva. Benedetta Mazza è stata, è, e […] L'articolo Stefano Sala ha deciso: “Rivoglio la mia vita con Dasha”. ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a frequentarsi. Molti fan tifano per una loro unione - ma cosa pensa Dasha la fidanzata di Stefano Sala di questa frequentazione? : Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a frequentarsi? Dasha replica abbastanza decisa Le dinamiche nate dentro la Casa del Grande Fratello continuano a far sentire i loro effetti. Tra le più stuzzicanti c’è quella che ha coinvolto Stefano Sala e Bendetta Mazza. La loro ‘pericolosa’ amicizia ha inevitabilmente influito anche su Dasha, la fidanzata del modello. La situazione al momento è nebulosa. Sala, a Verissimo, ha detto di aver ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre insieme? Secca replica di Dasha : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre insieme? Arriva la Secca e decisa replica di Dasha Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da una settimana, ma le dinamiche nate dentro la Casa più spiata d’Italia continuano a far sentire i loro effetti. Tra le più stuzzicanti c’è quella che ha coinvolto Stefano Sala e […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre insieme? Secca replica di Dasha proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza per ora si definiscono solo amici : Benedetta Mazza e Stefano Sala sembrano restare al punto di quando erano nella casa del Grande Fratello Vip, cioè nella friendzone e non si vogliono esporre più di tanto sul loro futuro come coppia. Il "work in progress" di Stefano ci annuncia, però, che presto avremo delle novità in merito. Non è chiaro nemmeno se il modello è ancora fidanzato con Dasha Dereviankina, che attualmente si trova fuori dall'Italia: Sala attende il suo rientro per ...

Grande Fratello Vip 3 - Benedetta Mazza : "Stefano Sala? Non ho aspettative. La battuta di Eleonora Giorgi è stata di cattivo gusto" : Benedetta Mazza, la showgirl emiliana nota soprattutto per essere stata una delle Professoresse de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1, è stata intervistata dal sito SuperGuida Tv, al termine della sua esperienza nella terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 terminato con la vittoria di Walter Nudo.La showgirl 29enne, sostanzialmente, ha chiuso la sua avventura con un bel sesto posto, arrivando fino ...

Grande Fratello Vip - la verità di Benedetta Mazza su Stefano Sala : «In un anno tante cose sono cambiate» : In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro '.

Benedetta Mazza pubblica foto con Stefano Sala dell’anno scorso e conferma tutto : foto di Benedetta e Stefano prima del Gf Vip: la verità sul loro rapporto Benedetta Mazza e Stefano Sala non si sono persi di vista dopo il Grande Fratello Vip. Non si può affermare con sicurezza che stanno insieme, ma invece che la loro è una grande amicizia sì. Lo hanno dimostrato in varie occasioni […] L'articolo Benedetta Mazza pubblica foto con Stefano Sala dell’anno scorso e conferma tutto proviene da Gossip e Tv.

Benedetta Mazza e Stefano Sala non stanno insieme/ 'Siamo amici' e le dediche social confermano! - Verissimo - : Il mistero si infittisce su Benedetta Mazza, Stefano Sala e la loro presunta relazione. I due ci tengono alla privacy: nessuno scoop; nemmeno a Verissimo.

Stefano Sala ancora indeciso su Dasha - Benedetta : “Ci sarò sempre per lui” : Stefano Sala e Benedetta Mazza a Verissimo: “Non stiamo insieme” Stefano Sala e Benedetta Mazza non stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip. I due lo hanno chiarito a Verissimo, dove sono stati ospiti insieme agli altri finalisti del reality show. Stefano e Benedetta hanno definito il loro rapporto “un’amicizia speciale”, che potrebbe continuare nella […] L'articolo Stefano Sala ancora indeciso su Dasha, ...

Stefano Sala nervoso a Verissimo : “Dasha? Spero di…” : Verissimo: Dasha Dereviankina perdonerà Stefano Sala? Parla lui Stefano Sala oggi ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. E in questa circostanza la conduttrice non ha potuto non domandargli come stia andando con la sua fidanzata Dasha Dereviankina. A quel punto l’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, visibilmente nervoso in volto, ha risposto di averla sentita telefonicamente e di essercisi chiarito. Tuttavia ha ...