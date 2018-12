Roma | sequestrati 80 kg marijuana e 10 di hashish | un arresto

romadailynews

(Di martedì 18 dicembre 2018)– Nell’ambito dei controlli predisposti per il piano “Natale Sicuro”, i carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli hanno arrestato un cittadino albanese di 26 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Avuto sentore del possibile coinvolgimento dell’uomo in attivita’ illecite, lo hanno tenuto d’occhio e quando sono giunti presso il suo domicilio in via Tiburtina, hanno fatto scattare il blitz. Nel box che aveva in uso, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli hanno scoperto ben 80 Kg die 10 Kg di, oltre a piu’ di 38.500 euro in contanti ritenuto provento dell’attivita’ di spaccio.La droga, in attesa di essere inviata in laboratorio per le analisi di routine, e’ stata sequestrata, mentre per il ...