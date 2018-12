NBA – Kings | il rimpianto di coach Joerger | “perchè non abbiamo preso Doncic? Qualcuno

NBA – Kings - lo sfottò a Steph Curry è… spaziale : sul maxi schermo spunta lo sbarco sulla Luna! [VIDEO] : Prima di Sacramento Kings-Golden State Warriors, la franchigia di casa ha voluto prendersi gioco delle dichiarazioni di Steph Curry sulla veridicità dello sbarco sulla Luna: la trovata è esilarante Nei giorni scorsi, Steph Curry ha scatenato una vera e propria polemica mettendo in dubbio addirittura lo sbarco sulla Luna. Secondo il playmaker dei Golden State Warriors, gli USA non avrebbero mai mandato un uomo sul satellite terreste, ma ...

Basket - NBA : Super Denver - Toronto ko / Doncic si inchina ai Kings : Denver Nuggets-Toronto Raptors 95-86 I Nuggets , 20-9, si aggiudicano la sfida tra le prime della classe della Lega coi Raptors , 23-9, e si godono con la terza vittoria consecutiva, la decima nelle ...

WWE News - Sacramento Kings NBA diventano wrestler : Non sarebbe certo la prima volta che il ring ospita qualche atleta proveniente da altri sport per dei piccoli cameo o veri e propri segmenti. Nel caso, Marvin Bagley, Willie Cauley-Stein, Frank Mason ...

NBA : Toronto cade contro Portland - Warriors a fatica contro i Kings : Nove le partite nella notte Nba , Toronto subisce l'ottava sconfitta stagionale, 23-8, contro una sempre ostica Portland la quale mette a referto ben otto giocatori in doppia cifra . I Sacramento ...

NBA - Steph Curry e l'uomo sulla luna : i Kings lo prendono in giro : Per infastidirlo davvero avrebbero dovuto portare a termine la rimonta nel finale, ma i Sacramento Kings si sono divertiti lo stesso un bel po' a inizio partita scherzando sulla dichiarazione di ...

Mercato NBA – Caos Wizards - i Kings provano il colpo : si studia la trade per Otto Porter jr. : I Kings provano a sfruttare i problemi di inizio stagione in casa Wizards: Sacramento ha messo gli occhi su Otto Porter jr. Inizio di stagione non di certo facile per gli Washington Wizards che, dopo 23 partite sono fuori dalla zona Playoff con 9 vittorie e 14 sconfitte. La franchigia capitolina sta cercando ancora di trovare la quadra e, dopo qualche problema di spogliatoio, non ha fatto mistero di voler ascoltare offerte per ogni ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 novembre) : Golden State batte i Kings in volata - Milwaukee regola gli Spurs : Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo ...

NBA - Golden State Warriors-Sacramento Kings 117-116 : Durant ne fa 44 - Thompson decisivo a 5 secondi dalla fine : Che i Sacramento Kings possano uscire vincenti dal campo dei campioni in carica ormai non fa quasi più notizia. Dopo aver vinto le ultime due partite alla Oracle Arena, la squadra di coach Dave ...

Basket - NBA : Okc si inchina ai Kings - Walker 43 - Boston cede : Kemba Walker fenomeno: dopo i 60 rifilati a Philadelphia, ne mette 43 contro Boston e stavolta gli Hornets possono gioire. Paradosso Thunder: torna Westbrook , 29-13-7 assist, ma perdono sul campo dei ...

NBA - i risultati della notte : Philadelphia fa 9 in fila in casa - i Kings rovinano il ritorno di Westbrook : Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 119-114 I Sixers stanno ancora cercando di definire perfettamente i contorni della loro identità, ma se non altro possono contare su una cosa: il pubblico di casa. Dopo ...

NBA - Lou Williams show : i Clippers battono all'overtime Golden State. Spurs ko con i Kings : L.A. Clippers-Golden State Warriors 121-116 Partiamo dalla fine: i Clippers vincono ancora dopo un tempo supplementare contro una grandissima squadra. Tutte belle notizie, anche se questa volta i ...

NBA – Milwaukee Bucks a valanga sui Kings : Antetokounmpo devastante - tripla doppia e dominio assoluto : Giannis Antetokounmpo trascina i Milwaukee Bucks nel posticipo della domenica NBA: il greco si abbatte sui Kings con una tripla doppia Nel match delle 21:30 di domenica, orario destinato al pubblico europeo, i Milwaukee Bucks trovano un successo rotondo per 144-109 sui Sacramento Kings. Giannis Antetokounmpo guida i suoi al successo con una prestazione da dominatore assoluto e si candida, nonostante le poche partite giocate, al titolo da ...

NBA Sundays – I sorprendenti Kings sfidano Antetokounmpo e la sua Milwaukee : la prewiev della partita : NBA Sundays, in prima serata per l’Europa lo spettacolo dell’NBA propone la sfida accattivante fra Sacramento Kings e Milwaukee Bucks L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Milwaukee Bucks ospitare i Sacramento Kings al Fiserv Forum, con diretta domenica 4 novembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Milwaukee Bucks: Mike Budenholzer è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...