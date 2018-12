Instagram permette di aggiungere persone a una video chat in corso su Direct

Ma chi si può permettere davvero di pagare il conto del ristorante in follower di Instagram? : Lunedì 15 ottobre, in via Lazzaro Papi a Milano, in zona Porta Romana, aprirà il ristorante che molti media hanno annunciato essere il primo al mondo in cui sarà possibile pagare il conto in follower. Si tratta del sesto locale della catena This is not a sushi bar, nata nel 2007, prima realtà a portare il sushi delivery nel capoluogo meneghino. La trovata, c’è da ammetterlo, ha centrato nel segno, almeno da un punto di vista comunicativo, ...