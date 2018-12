Il jihadista viveva in uno Sprar Salvini | Mantenuto a nostre spese

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) Voleva far saltare in aria le chiese italiane a Natale perché "sono piene". Nel mirino aveva anche San Pietro, l'edificio sacro "più grande". Voleva "uccidere e ammazzare i cristiani" perché "se serve alla causa bisogna farlo". Mohsin Omar Ibrahim, anche noto come Anas Kalil, è stato arrestato ieri con l'accusa di essere un affiliato dell'Isis. Il 20enne somalo aveva una valigia in mano e camminava verso la stazione di Bari quando è stato fermato e sottoposto a interrogratorio. Le indagini, coordinate dalla Dda pugliese e cui hanno partecipato anche i servizi segreti e l'Fbi, sono piene di intercettazioni telefoniche compromettenti. Ma è soprattutto sul suo passato che ora si concentrano gli interrogativi, soprattutto quelli politici: come è arrivato in Italia?Ibrahim è arrivato in Italia nel 2016. Dopo lo sbarco in Sicilia è finito a Folrì, poi ha ottenuto un permesso di soggiorno ...