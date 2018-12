Conte | andava evitata la procedura Accordo è nel reciproco interesse

" Conte me lo ricordo - quando ci mandava i messaggini tutto Conte nto e entusiasta delle riforme che facevamo..." : "Chi?", risponde sarcastico Matteo Renzi quando gli si fa il nome di Giuseppe Conte. Poi rivela a Vanity fair un retroscena del rapporto con l'attuale presidente del consiglio. "Conte me lo ricordo , quando ci mandava i messaggini tutto contento e entusiasta delle riforme che facevamo, della buona scuola, del referendum... A suo tempo, nel 2015, aveva tutta un'altra posizione sullo sforzo riformatore del governo Renzi. È legittimo cambiare ...

Matteo Renzi : «Conte? Quando facevo le riforme mi mandava i complimenti» : Matteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity Fair«Io mi sono dimesso da segretario del Pd, ho smesso di occuparmene. Sono stato il parafulmine ideale per tutti i problemi, ho smesso… Ho vinto due volte le primarie col 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra. Questo non è il modo giusto per rispettare una comunità». Parla al passato: vuole ancora restare nel Pd? «Voglio fare ...