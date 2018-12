Maxi accordo Embraer-Boeing | via libera dei Giudici d' Appello brasiliani Ma deciderà il

[Il punto] C'è l'accordo sulle pensioni d'oro : tagli dal 10 al 40 per cento. Il Maxi taglio per i pensionati oltre i 500mila euro : Si cerca di tirare una volta per tutte le somme sulle modifiche da introdurre nel sistema pensionistico. In particolare si delinea la disciplina per il taglio alle pensioni d'oro e l'applicazione ...