Inter | gli abbracci di Marotta e le frecciate di Nedved

Cristina Chiabotto/ 'Penso che nella vita ci voglia tanta luce Interiore' - Che fuori tempo che fa - : Cristina Chiabotto si racconta a Che fuori tempo che fa a un anno dalla rottura con Fabio Fulco. Oggi è sentimentalmente legata da circa un anno...

Inter - il Rapid Vienna è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere sugli austriaci : Sorteggio benevolo per i nerazzurri opposti al Rapid Vienna, squadra giovane e reduce dall'umiliante 6-1 nel derby perso contro l'Austria. Il miglior marcatore Knasmüllner vanta un passato nelle ...

Europa League - quote per la qualificazione agli ottavi di Inter - Napoli e Lazio : Ai sedicesimi di Europa League partono favoritissime Inter e Napoli, che a giudicare dalle quote hanno già un piede agli ottavi. Più complicata la missione per la Lazio, dietro nelle preferenze dei ...

WInter Wonderland - un mese di inverno delle meraviglie in Fiera : Anche Luca Catter, titolare con Diego Bisi della Eventi Spettacoli snc, ricorda che "esiste una commissione sicurezza del Comune di Ferrara che ha controllato il progetto, gli spazi fieristici sono ...

Il punto di William Hill sul calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...

Trump si scaglia contro la Fed : "Incredibile pensi al rialzo dei tassi d'Interesse" : Nel mirino del tycoon la Banca centrale degli Stati Uniti, che domani si riunisce per le decisioni di politica monetaria. Gli economisti danno per scontato l'aumento dei tassi

Sorteggi Europa League 2018/ Inter-Rapid Vienna - Napoli con lo Zurigo e Lazio-Siviglia : le reazioni a caldo : Sorteggi Europa League 2018. Inter-Rapid Vienna, Napoli con lo Zurigo e Lazio-Siviglia: le reazioni a caldo dopo gli accoppiamenti

Europa League : Rapid Vienna-Inter - Zurigo-Napoli - Lazio-Siviglia : Roma, 17 dic., askanews, - Inter e Napoli sorridono, la Lazio un po' meno. I nerazzurri, nei sedicesimi di Europa League, affronteranno il Rapid Vienna mentre la squadra di Ancelotti sfiderà lo Zurigo.

EL. Lazio sfida Siviglia - Inter Rapid Vienna e Napoli Zurigo : In Europa League l‘Inter pesca il Rapid Vienna, il Napoli trova lo Zurigo e la Lazio sfiderà il Siviglia. Questi

Europa League 2019 - sedicesimi di finale : gli incroci di Inter - Napoli e Lazio : È andato peggio di tutti alla Lazio il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha sancito come avversario dei biancocelesti il Siviglia, la squadra spagnola vincitrice di tre delle ultime cinque edizione della coppa. Il secondo posto nel girone aveva però condannato la squadra di Simone Inzaghi a un sorteggio difficile, in cui rischiava di incrociare perfino Chelsea o Arsenal. Molto meglio è andata per Inter e ...

Europa League : Inter e Napoli con Rapid Vienna e Zurigo. La Lazio sfida il Siviglia : Inter e Napoli sorridono, la Lazio un po' meno. I nerazzurri, nei sedicesimi di Europa League, affronteranno il Rapid Vienna mentre la squadra di Ancelotti sfiderà lo Zurigo. Sorteggio molto più ...

Inter-Rapid Vienna - Napoli-Zurigo e Lazio-Siviglia : L'Inter pesca gli austriaci del Rapid Vienna nel sorteggio valido per i sedicesimi di finale di Europa League in corso di svolgimento a Nyon nella sede dell'Uefa. Il Napoli affronterà gli svizzeri ...

Sorteggio Europa League Inter - c è il Rapid Vienna - il Napoli sfiderà lo Zurigo. Il Siviglia per la Lazio : NYON - Non solo Inter, Lazio e Napoli, sono 32 in totale le squadre in attesa di conoscere il nome dell'avversario che affronteranno nei sedicesimi di finale di Europa League, in programma il prossimo ...

Europa League - i sorteggi La Diretta Lazio-Siviglia - Rapid Vienna-Inter - Zurigo-Napoli : Inter, Napoli e Lazio. Sono tre le italiane che attendono di sapere il nome della prossima avversaria in Europa League. Inter e Napoli, retrocesse dalla Champions, sono inserite in prima fascia, ...