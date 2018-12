Serie A | Sampdoria-Parma 2-0 | gol di Caprari e Quagliarella

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 dicembre) : Sassuolo - Sampdoria - Fiorentina vincono e si rilanciano : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio valide per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, precedute dal pareggio a reti bianche tra SPAL e Chievo nel lunch match e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa che chiuderanno questa domenica. Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina hanno vinto e si sono portate rispettivamente in sesta, settima, ottava posizione divise tra loro da appena un punto. Le tre formazioni si confermano in piena ...

Sampdoria – Parma - le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie A : Sampdoria – Parma, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AGenova teatro di una sfida dal sapore europeo. Le due squadre arrivano da una buona prima parte di campionato e occupano le zone alte della classifica. Se per la Sampdoria, visto il parco giocatori e le risorse, non è una sorpresa, è interessante la situazione dei ducali, dopo le tre promozioni consecutive.GENOVA – Mister Giampaolo vola sulle ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Var? Le porcate di una volta non ci sono più» : GENOVA - " L'immagine più bella è stata sicuramente quella del gol di Saponara , che ha rappresentato un colpo di genio, arte. Qualcosa di non riproducibile. E poi l'esultanza, con tutti i componenti ...

Serie A Sampdoria - Regini con la Primavera. Bereszynski - terapie : GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Parma . Il programma odierno ha previsto riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, partita a ...

Serie A Sampdoria a riposo - Bereszynski da valutare : GENOVA - Dopo la gara pareggiata contro la Lazio, la Sampdoria è a riposo. La ripresa degli allenamenti per i blucerchiati, infatti, è stata fissata dal tecnico Marco Giampaolo per il pomeriggio di ...

Le pagelle di Lazio-Sampdoria - Serie A 09-12-2018 : Le pagelle di Lazio-Sampdoria, Serie A 08-12-2018: bianco celesti beffati all’ultimo respiropagelle Lazio-Sampdoria, sabato 8 dicembre. Doriani che beffano una Lazio sprecona.La Sampdoria di Marco Giampaolo è passata in vantaggio nel primo tempo con Quagliarella, ma poi un goal di Acerbi e un rigore di Immobile avevano ribaltato la situazione, finchè al 99°, Saponara non ha deciso di beffare i bianco celesti, che credevano di averla ...

Lazio Sampdoria 2-2 - Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Lazio Sampdoria 2-2. Un pareggio all’ultimo respiro quello tra Lazio e Sampdoria nella gara del sabato sera all’Olimpico. Dopo l’1-0 di Quagliarella e quasi un’ora a inseguire, ecco il pareggio dei biancocelesti Acerbi, quindi il 2-1 di Immobile su rigore con la Var e, in extremis, il 2-2 con la mossa dello scorpione di Saponara. Brividi […] L'articolo Lazio Sampdoria 2-2, Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO ...

Serie A - Lazio-Sampdoria 2-2 : Saponara risponde ad Immobile al 99' : Una partita infinita. La Lazio crede di avere la vittoria in pugno dopo il rigore di Immobile al 51' della ripresa ma ci pensa Saponara al 54' a fissare il 2-2 della Sampdoria, cancellando l'illusione ...

Calcio - Serie A : Lazio-Sampdoria 2-2 : 22.35 La Lazio non vince più (4° pari consecutivo): 2-2 con la Samp all'Olimpico. Patric spreca una buona chance (piatto alto) su assist di Immobile, al 21' fa centro Quagliarella su perfetto cross di Murru. Poi tre occasioni per Immobile:Audero salva al 27',conclusione fuori di poco al 46', palo (con deviazione Bereszynski) al 47'.Ripresa. Lazio all' assalto:Audero dice no a Patric e Lulic e si supera su Correa.Poi finale incredibile:Acerbi ...

Serie A - Lazio-Sampdoria : formazioni ufficiali - diretta dalle ore 20.30 e dove vederla in tv : ROMA - Claudio Lotito non ha dubbi: la sua Lazio è una ' Ferrari ' ingolfata che deve tornare a correre. Dopo tre pari consecutivi il presidente si aspetta da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi i tre ...

Serie A - dove vedere Lazio-Sampdoria in Tv e in streaming : La Lazio cerca il riscatto questa sera all'Olimpico contro la Sampdoria, che punta invece al bis dopo la vittoria contro il Bologna L'articolo Serie A, dove vedere Lazio-Sampdoria in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.