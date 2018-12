Salvini attacca l' Uefa | Accanimento sul Milan e sulle squadre italiane

Mimmo Lucano cittadino onorario di Sutri - Sgarbi : “Voglio farlo dialogare con Salvini”. Poi attacca i magistrati : “Il mio obiettivo è un dialogo fra Salvini e Lucano“, parola di Vittorio Sgarbi che come sindaco di Sutri ha concesso la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano diventato simbolo dell’accoglienza con l’esperienza di Riace. E, continua: “Pur mantenendo posizioni distinte, ma credo che un movimento che sta al governo, tenga conto di un’iniziativa così umanistica”. Sgarbi non manca di attaccare la ...

Giorgetti attacca il reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Il contratto l'ho firmato con Salvini'. E il leader Lega : 'Vogliono farci litigare' : E conto di fare con l'economia quello che abbiamo già fatto con l'immigrazione e la sicurezza'. Il M5s - A replicare a Giorgetti è stato anche il capogruppo di M5s al Senato, Stefano Patuanelli : '...

Fornero contro Salvini - l'ex ministra attacca il vicepremier : 'Sei un neofascista' : Il governo sta trattando con l'Europa, Conte ha proposto una riduzione del deficit al 2,04% rispetto al previsto 2,4% per riuscire comunque a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale dalla Lega e M5S. La Fornero, pur elogiando il lavoro del premier, ha attaccato Salvini definendolo uno spregiudicato e "neofascista". La Fornero attacca Salvini e lo definisce uno spregiudicato dai metodi neofascisti Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...

Lerner attacca Salvini : "Ministro nella lavatrice£ : Gad Lerner attacca ancora Matteo Salvini. Il ministro degli Interni in questi giorni è in visita in Israele. Il titolare del Viminale ha visitato il Paese e ha avuto incontri istituzionali con ...

Su Hezbollah scoppia il caso Salvini : "Sono terroristi". Ma il ministero della Difesa attacca : "Le sue parole preoccupano e imbarazzano" : "Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Israele."Preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito ...

I grillini attaccano Matteo Salvini : “faccia chiarezza su Centemero” : Riecco i grillini manettari e giustizialisti. Per coprire le lacune e i danni che stanno facendo all’Italia attaccano Matteo Salvni.

Fondi della Lega - M5s attacca : "Salvini chiarisca sull'inchiesta" : Il caso Centemero piomba sull'esecutivo gialloverde alle prese con la manovra economica e le resistenze dell'Unione europea. Non appena la procura di Bergamo ha acceso i fari sulla nuova gestione ...

Manovra - Boldrini attacca Conte : “Chi tratta con l’Ue? Dica se Salvini lo ha esautorato”. Pd : “La sua parola non conta nulla” : In Aula alla Camera per l’informativa prima del Consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte è stato attaccato sulla Manovra dai banchi della sinistra, da Pd e Leu. “Il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini ha tenuto un comizio dinanzi ai suoi sostenitori ed ha chiesto a loro il mandato a trattare con l’Unione europea. Avevamo capito che fosse lei ad essersi preso l’impegno. Il Parlamento deve sapere se lei è stato ...

Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

"Prete attacca Salvini nell'omelia" Scoppia la protesta in chiesa : "Il problema e' che con la sua maniera di fare il ministro, Salvini sull'immigrazione fomenta il razzismo, e qualche volta l'odio". E' questa la frase pronunciata dal pulpito durante la messa delle 11.30, celebrata alla Pieve a Castelfranco nei confronti dal vice premier Segui su affaritaliani.it

'Prete attacca Salvini nell'omelia' : alla messa scoppia la protesta. Il ministro : 'Non ho parole' : CASTELFRANCO - Don Claudio Miglioranza critica il ministro Salvini dal pulpito durante la messa delle 11.30 di ieri mattina celebrata alla Pieve a Castelfranco. Dalla platea Giorgio Vigni ...

«Prete attacca Salvini nell'omelia» : alla messa scoppia la protesta : Ma sentiamo tutta la settimana parlare di politica, adesso hanno messo all'ordine anche le chiese. Il povero cristiano non può scendere dal treno dell'immondizia neanche un'oretta la domenica. Il ...

Catania - vescovo attacca Salvini : “Abbandonare i cani è reato - abbandonare migranti è legge” : Calogero Peri, vescovo di Caltagirone: "abbandonare i cani per strada è reato. Invece, abbandonare per strada i migranti legge". Il cardinale di Agrigento: "Capita di commuoverci dinanzi a un animale che soffre. Ma, per esempio, poi si resta indifferenti dinanzi a uomini - migranti - che hanno la colpa di voler vivere come gli altri e per questo soffrono e muoiono a migliaia".Continua a leggere

Lega a Roma - Salvini attacca Ue e poteri forti. 'Noi prima forza del paese dureremo 5 anni' : Il leader del Carroccio chiede un mandato agli elettori per trattare con Bruxelles e rilancia: manterremo le promesse. Non farò mai saltare il governo per un sondaggio. 'Se l'Europa è quella che si ...