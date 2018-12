Fico | ' Tap e terzo valico | M5s vada nei territori e chieda scusa'

Delmastro Delle Vedove (FdI) vs Fico : “Spero non abbia fatto tappetino a emiro del Qatar”. “Non si deve preoccupare” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato insieme al presidente della Camera, Roberto Fico, l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, per la firma di alcuni accordi tra i due Paesi. Appena Fico ha preso posto in Aula, è arrivato l’attacco del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove: “Voglio sperare che il presidente Fico abbia difeso l’italianità e non abbia fatto il ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso tappa per tappa. Tutte le salite - le cronometro e le stellette di difFicoltà : Mercoledì 31 ottobre è stato presentato in quel di Milano il Giro d’Italia 2019: tante salite, tre cronometro, ovviamente alcuni arrivi per velocisti e anche giornate dedicate agli uomini da classiche. Sarà un’edizione numero 102 dal percorso davvero molto vario, come anticipato da Mauro Vegni: ad imporsi nell’Arena di Verona sarà un corridore completo. Andiamo a scoprire nel dettaglio le ventuno tappe con le stellette di ...

Ciclismo – Ruta de los Conquistadores : Armstrong in difFicoltà nella prima tappa - il texano solo 82° al traguardo : L’ex ciclista americano ha chiuso staccatissimo la prima tappa della gara ciclistica di sport estremo in corso di svolgimento in Costa Rica L’ex ciclista, Lance Armstrong ha sofferto durante la disputa della prima tappa della Ruta de los Conquistadores, una competizione ciclistica di sport estremo, la cui 26esima edizione è iniziato in Costa Rica. Armstrong che si è ritirato dal Ciclismo professionistico dal 2011, ha sofferto ...

Percorso Tour de France 2019 : tutte le 21 tappe e le stellette di difFicoltà. Presenti Tourmalet e Galibier - pochi chilometri a cronometro : Presentata al Salone dei Congressi di Parigi l’edizione numero 106 del Tour de France. 21 frazioni, come di consueto, per la Grande Boucle: si partirà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella che porterà ai Campi Elisi a Parigi. Sarà un Tour da corridori completi: non andranno a nozze gli scalatori puri, visti i soli quattro arrivi in salita, anche se le montagne ...

