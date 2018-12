Di Carlo | Chievo vivo più che mai

Chievo - Di Carlo : 'Prossime partite influenzeranno il mercato. Inter? Spalletti mi conosce benissimo...' : Dopo il pareggio in casa della Spal, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport : 'Prima di arrivare al mercato ci sono tre partite determinanti, di cui due in casa: queste gare influenzeranno i pensieri di mercato, ma oggi ho visto giocatori che non avevano giocato tanto e ...

Spal e Chievo si dividono la posta in palio : Di Carlo ha “l’X Factor” - ma ai veronesi serve a poco : Spal e Chievo si sono date battaglia un uno scontro salvezza molto importante, la squadra di Di Carlo sperava in una vittoria per risollevarsi Spal e Chievo si sono affrontate nella gara di mezzogiorno della 16ª giornata. Un vero e proprio scontro salvezza terminato con uno scialbo 0-0. Di Carlo da quando è arrivato al Chievo ha collezionato ben 4 pareggi su altrettante gare, muovendo sì la classifica del Chievo, ma troppo poco per essere ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Spal avversario più insidioso di Napoli e Lazio» : VERONA - Dopo tre pareggi consecutivi, Domenico Di Carlo vuole ottenere la prima vittoria alla guida del Chievo contro la Spal : "E' stata una buona settimana di lavoro, continua a crescere la fiducia ...

Chievo : Di Carlo - prima vittoria arriverà : ANSA, - ROMA, 9 DIC - "Abbiamo iniziato la partita con il giusto atteggiamento anche se abbiamo sbagliato molto dalla trequarti in su: mi è piaciuto il Chievo e se continuiamo così la prima vittoria ...

La cura Di Carlo funziona : il Chievo pareggia a Parma : Fra il Tardini e il Mapei c'è l'abisso, perchè il Sassuolo ha dietro una comunità di 70mila persone, pochi ultras, mentre il Parma è espressione di 700mila persone, nella provincia. Ma entrambe si ...

Chievo Verona - Lazio 1-1 - Sofferenza e qualità - la ricetta Di Carlo porta un altro punto : ...Chievo Verona - Lazio 1-1 - Cronaca e tabellino Birsa e Sergio Pellissier festeggiano dopo il goal del vantaggio - foto ANSA/FILIPPO VENEZIA Approfondimenti Chievo Verona - Lazio 1-1 - Cronaca e ...

Chievo-Lazio 1-1 - la squadra di Di Carlo crede alla salvezza : Immobile risponde a Pellissier [FOTO] : 1/9 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Lazio? Rispetto ma non paura» : VERONA - "Il calcio è come la vita, e dalla negatività vanno colte delle opportunità" . Il tecnico del Chievo , Di Carlo , si prepara al prossimo impegno di campionato, contro la Lazio : "La partita ...

Chievo Verona - Di Carlo racconta l’impresa di Napoli : “coraggio e consapevolezza” : Chievo Verona, “Mimmo” Di Carlo è partito subito con le marce alte fermando il Napoli di Carlo Ancelotti “Il lavoro fatto in questi 14 giorni è stato improntato a pensare a noi stessi, giocare da collettivo, da squadra, e andare a Napoli e provarci con coraggio, sapendo che il Chievo ha qualità e che dovevamo soprattutto ritrovare il nostro spirito. Ero curioso in campo per le risposte e la squadra ne ha date sotto tutti ...

Pagelle / Napoli Chievo - 0-0 - : i voti per il Fantacalcio. Di Carlo e la difesa - gialloblù ok - Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Napoli Chievo , 0-0, : Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Chievo - critiche velate di Di Carlo nei confronti di Ventura : L’ultima partita il Chievo l’ha giocata contro il Bologna e in panchina c’era Giampiero Ventura. Il 2-2 finale lo ha indotto alle dimissioni, anche se il tecnico poi ha detto che queste sarebbero arrivate a prescindere dal risultato. Al suo posto la società ha scelto l’ex Domenico Di Carlo, che in conferenza ha elogiato il suo capitano per lo spirito mostrato. Velatamente una critica nei confronti ...

Chievo - problemi per Di Carlo : almeno due assenze contro il Napoli : Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il Chievo Verona di Di Carlo sarebbe alle prese con il problema infortuni. 'Dopo l'addio di Ventura tocca a Di Carlo. Birsa alle spalle di Meggiorini e Stepinski, mentre si è fermato di nuovo ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2018-2019 : Lazio-Milan la sfida più attesa - esordi in panchina per Nicola e Di Carlo con Udinese e Chievo : Archiviata la sosta per la Nazionale, riprende il campionato italiano di Serie A 2018-2019 di Calcio. Tante sfide interessanti e ben due esordi in panchina nella tredicesima giornata che si aprirà domani, sabato 24 novembre, e si chiuderà con il posticipo di lunedì 26 novembre. Le partite più attese sono sicuramente quella tra Lazio e Milan, scontro diretto nella lotta per l’Europa, e il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Vediamo ...

Chievo - le prime indicazioni su come schiererà la squadra Di Carlo : si cambia modulo : Dopo i saluti di Ventura, il Chievo Verona si appresta all’ennesimo cambio d’abito tattico. Di Carlo, infatti, dovrebbe tornare all’antico 4-3-1-2, il modulo che ha regalato più soddisfazioni ai clivensi nelle ultime stagioni con Maran in panchina. Gli infortunati sono tantissimi da Tomovic a Djordjevic, passando per Cacciatore e Pucciarelli, ma il nuovo tecnico dovrebbe poter sopperire alle assenze al “San ...