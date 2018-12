Spalletti | ' Marotta? Io voglio difendere sempre l' Inter'

Inter - Spalletti : “Difendo sempre il club - su Icardi e Marotta…” : Al fischio finale del match tra Inter e Udinese, il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha commentato la vittoria di misura dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Si comincia dalla prestazione di Icardi: “Così completa il lavoro del centravanti e diventa perfetto. Venendo a giocare con gli altri è perfetto, perché tira fuori un difensore. Lui nelle ultime due partite è stato perfetto“. Sull’andamento della partita e su alcuni ...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Per me la dialettica è positiva' : 'Spalletti? La sua dialettica l'ho Interpretata in modo positivo. L'orgoglio da parte di un allenatore ci deve essere. Bisogna farlo lavorare con tranquillità'. Il neo ad dell'Inter Beppe Marotta ...

Inter - Marotta : "Icardi è il nostro leader. Spalletti? Ottimo allenatore" : Il suo arrivo nel mondo nerazzurro è stato celebrato come l'inizio di una nuova era. Non poteva essere altrimenti: uno dei migliori dirigenti italiani è approdato sul pianeta Inter, carico di ambizioni e motivazioni. ...

Inter - Marotta : 'Qui più avanti della Juve 2010 - sostegno a Spalletti. Rinnovo Icardi? Con i tempi giusti' : Ho letto il tweet di Wanda Nara: sinceramente sono arrivato qua da pochissimo, è normale che queste tematiche siano importanti nell'economia della società ma le affronteremo con i tempi giusti, con ...

Spalletti : «Il supporto di Marotta? Non ne ho bisogno» : Che partita si aspetta contro l'Udinese? L'Udinese è una squadra forte: prendono talenti in giro per il mondo e hanno queste caratteristiche di giocatori forti da un punto di vista fisico. E' una ...

Inter - Spalletti : 'Il Psv brucia ancora - ma critiche ingiuste. Marotta? Grande professionista' : MILANO - Alla vigilia della gara casalinga con l' Udinese , in programma sabato 15 dicembre alle ore 18, nella testa di Luciano Spalletti c'è ancora i Psv , capace di strappare il pari a San Siro nell'...

Inter - l'SOS di Spalletti alla società : Marotta accoglie il messaggio : Piena fiducia al tecnico toscano, ma nel giorno della presentazione, le parole del nuovo Chief Executive Officer Sport non potevano essere diverse. La verità è che Zhang gli ha chiesto di portare l'...

Le prime parole di Beppe Marotta dopo la nomina ad amministratore delegato dell'Inter

Marotta : "Faccio parte della grande Inter. Spalletti è un grande mister" : Sarò amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita, un ruolo di grande responsabilità che però non mi spaventa. Inizia un nuovo percorso che dovrà essere vincente ". ...

Inter - Spalletti in bilico : potrebbe nascere la squadra di Conte e Marotta : In casa Inter si continua a parlare dell'eliminazione in Champions League, arrivata martedì sera dopo il pareggio arrivato in casa, al Meazza, contro il Psv Eindhoven per 1-1. Sul banco degli imputati il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, messo in discussione dopo gli ultimi risultati, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sette partite, contro il Frosinone. L'allenatore è finito al centro delle critiche soprattutto per alcuni cambi, ...

Inter - Luciano Spalletti in bilico. L'indiscrezione su Beppe Marotta : due giganti per la panchina : Adesso all' Inter si rimette tutto in discussione. Arrivato in nerazzurro, il neo-amministratore delegato Beppe Marotta deve affrontare la prima vera crisi stagionale seguita alla eliminazione dalla ...