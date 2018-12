Inter-Udinese LIVE | errore clamoroso di Icardi

Inter-Udinese - Wanda Nara a San Siro con le figlie : Francesca e Isabella cantano l’inno nerazzurro [VIDEO] : Wanda Nara a San Siro per Inter-Udinese: la moglie di Icardi insieme alle figlie Francesca ed Isabella per sostenere il marito Wanda Nara allo stadio con le figlie Isabella e Francesca sostiene il marito Mauro Icardi. Le storie Instagram della Wags testimoniano il tifo nerazzurro delle due piccole e il loro entusiasmo nell’essere nell’impianto sportivo milanese per vedere il padre calciatore in azione. >>> CLICCA QUI ...

Inter-Udinese LIVE : nerazzurri inesistenti a metà campo : 54′ – Ter Avest! Palla al centro e conclusione del laterale bianconero che fa la barba al palo. La metà campo dell’Inter sembra non esistere più. 53′ – De Paul! Conclusione da fuori dell’argentino e palla alta. Meglio l’Udinese in questa fase. 51′ – Mandragora! Fofana crossa dalla destra e pesca Mandragora tutto solo sulla sinistra: la conclusione dell’ex Crotone, però, è fuori ...

Inter-Udinese 0-0 La Diretta Spalletti cerca il riscatto : Inter e Udinese si affrontano nel match di apertura della 16a giornata di Serie A alle ore 18 del sabato; i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Torino e dalle fatiche di Champions League, e...

Inter-Udinese LIVE : Intervallo : intervallo – Nessun gol nella prima frazione di gioco del match di “San Siro” tra Inter e Udinese. A dire il vero non ci sono state tantissime palle gol nitide, anche se i nerazzurri hanno condotto la partita e ai punti avrebbero meritato qualcosina in più. Nella ripresa servirà che le due squadre cambino marcia perché il match non resti sullo 0-0: i due tecnici potrebbero pescare la carta decisiva dalla panchina con ...

Inter-Udinese LIVE : nerazzurri in attacco : 24′ – Borja Valero! Vrsaljko di tacco per Joao Mario, che crossa senza trovare Keita. L’azione prosegue e il pallone arriva al limite in zona centrale a Borja Valero, che calcia alle stelle. 22′ – Icardi! Gran girata di testa su corner di Politano e palla che fa la barba al secondo palo. L’Inter inizia a crederci. 21′ – Joao Mario! Conclusione dal limite e pallone che finisce alto. 20′ ...

Inter-Udinese : 0-0 risultato e cronaca in diretta live : Inter-Udinese, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Udinese LIVE - le parole di Marotta a pochi minuti dal calcio d’inizio : 18:00 – Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio di inizio. 17:40 – Le parole del nuovo ad nerazzurro Beppe Marotta: “Icardi è il nostro capitano e goleador, ha il nostro massimo rispetto ed è normale che è rilevante per l’economia della società per il rispetto della controparte riguardo i tweet circolati. Spalletti lo conosco da tempo, è una persona che ama la dialettica e serve interpretarla. Ci deve essere ...

Inter-Udinese - formazioni ufficiali e diretta dalle ore 18 : Primo anticipo della 16a giornata di serie A. Spalletti cerca il riscatto. Icardi verso il rinnovo, il tweet di Wanda Nara: "Sto leggendo il contratto"

Inter-Udinese LIVE - le ultime da “San Siro” : Inter-Udinese LIVE – Alla fine Spalletti ha deciso di cambiare: Perisic finisce in panchina e viene sostituito da Keita, più brillante del croato nelle ultime partite disputate dai nerazzurri. A metà campo c’è spazio per Joao Mario e Borja Valero ai lati di Brozovic, mentre c’è la conferma di Asamoah come terzino sinistro. Udinese con l’ormai consueto 3-5-2 con la novità D’Alessandro sulla sinistra e il ...

Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola

Inter Udinese LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : LE formazioni ufficiali Inter, 4-3-3, : Handanovic; Vrsaljko, De Vrji, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Spalletti Udinese, 3-5-2, : Musso; Larsen, ...

Inter Udinese - formazioni ufficiali : a riposo Perisic - dentro Keita : Inter Udinese, NERAZZURRI CHIAMATI AL RISCATTO- Riscossa, riscatto, ripresa. Chiamatela come volete, ma l’Inter oggi è chiamata ad un solo e unico obiettivo: la vittoria. I nerazzurri sono nel mezzo del loro peggior periodo stagionale, freschi di eliminazione dalla Champions League e al massimo distacco dalla vetta della classifica: 14 punti. I motivi per cercare […] L'articolo Inter Udinese, formazioni ufficiali: a riposo Perisic, ...

