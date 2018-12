Banche | UBI Banca e CreVal promosse dall' agenzia di rating DBRS

Banche : Unicredit - Ubi - Bpm e Intesa Sanpaolo superano stress test : Unicredit , Intesa Sanpaolo , Ubi e Bpm hanno superato gli stress test condotti dall'Autorità bancaria europea , Eba, . Unicredit ha passato l'esame con un capitale al 9,34% in caso di scenario ...

Banche - “stress test superati per Intesa Sanpaolo - Unicredit - Ubi e Banco Bpm”. I titoli guadagnano in Borsa : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell’Autorità bancaria europea (Eba). Lo anticipa Il Messaggero, secondo cui Intesa è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore nelle “prove da sforzo” condotte sui bilanci degli istituti. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto (nel 2016 era terza) grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall’ad ...

Banche - “stress test superati per Intesa Sanpaolo - Unicredit - Ubi e Banco Bpm”. I titoli volano in Borsa : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell’Autorità bancaria europea (Eba). Lo anticipa Il Messaggero, secondo cui Intesa è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore nelle “prove da sforzo” condotte sui bilanci degli istituti. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto (nel 2016 era terza) grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall’ad ...

Stress test - promosse le Banche italiane. Intesa - UniCredit - Ubi e Banco Bpm superano la prova : "Gli Stress test non sono un problema per Intesa Sanpaolo". La convinzione espressa due giorni fa dal ceo Carlo Messina si è rivelata più che una sicurezza perché secondo quanto apprende Huffpost da fonti bancarie, Intesa è l'istituto, tra quelli italiani, che ha conseguito il risultato migliore ai test condotti dalla Bce e dall'Autorità bancaria europea su 48 banche europee. Promossa, dunque, insieme a ...

Banche - cresce allarme per lo spread : invertire subito la rotta : Roma, 27 ott., askanews, - Agire in fretta per invertire la rotta, perchè lo spread è su livelli insostenibili per l'intera economia italiana. È questa la preoccupazione più forte avvertita ai vertici degli istituti di credito italiani, secondo fonti di primo piano del mondo bancario. E dopo l'allarme del presidente della ...

Banche - cresce allarme per lo spread : invertire subito la rotta : ... che è un indicatore delle difficoltà dell'economia e allo stesso tempo un fattore che impatta direttamente sull'attività economica. È necessaria una comunicazione coerente e misure coerenti con le ...

Cresce allarme per lo spread tra le Banche : invertire subito rotta : Roma, 27 ott., askanews, - Agire in fretta per invertire la rotta, perchè lo spread è su livelli insostenibili per l'intera economia italiana. È questa la preoccupazione più forte avvertita ai vertici degli istituti di credito italiani, secondo fonti di primo piano del mondo bancario. E dopo l'allarme del presidente della ...

Numero uno ESM : 'Pericolo spread pesa da subito sulle Banche' : 'Non va bene per l' economia italiana . Il settore pubblico italiano non lo avvertirà molto rapidamente perché il suo debito è finanziato a lungo termine e le scadenze medie sono di otto anni. Ma lo ...

Borsa in rialzo - spread sotto 300 In recupero le Banche. Ubi giù : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it