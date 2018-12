X Factor 2018 vincitore: chi ha vinto e riassunto della Finale

cubemagazine

: Andrà in onda questa sera su Sky Uno in diretta dal #Forum di Milano, la Finale di #XF12 ?? Secondo te chi vincerà?… - team_world : Andrà in onda questa sera su Sky Uno in diretta dal #Forum di Milano, la Finale di #XF12 ?? Secondo te chi vincerà?… - XFactor_Italia : . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - XFactor_Italia : Mancano poche ore al gran Finale di #XF12 e questa sera vogliamo sentirvi cantare fortissimo. Volete dare un'occhia… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) X. Ci siamo, dopo la fase delle selezioni e sette puntate di Live Show in prima serata, giovedì 13 dicembre si chiude l’undicesima edizione del talent. Ecco ile tutto quello che è successo durante lacompreso chi è ilLeggi anche: I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI SCOPRI TUTTO SU #XF12: meccanismo di gara I quattro talenti che hanno conquistato un posto insono stati: i Bowland (Gruppi di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini di Mara Maionchi), Naomi (Over di Fedez) e Luna Melis (Under Donne di Manuel Agnelli). La garasi è svolta suddivisa in tre manche. Nella prima si sono esibiti tutti e quattro i concorrenti in duetto con Marco Mengoni. Chi è passato alla seconda manche ha fatto riascoltare al ...