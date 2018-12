Tempo di libri | arrivederci al 2020 forse

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Il Nobel per la letteratura ha fatto scuola: quando l'incertezza aumenta, si salta un turno. Nientedia Milano nel 2019, secondo quanto ha annunciato ieri il presidente dell'Associazione Italiana Editori Ricardo Franco Levi. Se ne riparla nel. Sempre a Milano, ovvio. Sempre nella sede di Fiera Milano City ("Se la manifestazione guarda al futuro deve rimanere sotto i nuovi grattacieli di Milano").a febbraio, invece che in primavera perché è il mese che al momento è stato indicato come preferenziale dagli editori ("Magari a San Valentino, data simbolica come lo era l'8 marzo"). Con una squadra nuova. E magari pure con un nome nuovo, anche se non si esclude una scelta che segni la continuità con il passato. Insomma, tutto cambia perché tutto cambi: "Abbiamo immaginato di proiettaredinel futuro", ha detto Levi per spiegare quello che di fatto sembra un ...