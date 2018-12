Shirataki | calorie e proprietà

ideegreen

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Chi conosce la pasta? Si tratta di una pasta senza glutine e di fatto con poche, il suo nome intero include anche “di Konjak” per via delle sue origini. C’era da scommetterlo che questa pasta “light” avesse successo anche dalle nostre parti, dove è considerata un alimento dietetico adatto a chi vuole ridurre l’apporto calorico ma soprattutto un prodotto per chi è sempre in cerca di qualcosa senza glutine e gustoso da cucinare e mangiare.(altro…)Idee Green.