Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le patch di sicurezza di dicembre

Samsung India pubblicizza Galaxy A9 (2018) da… un iPhone : la gaffe è servita su un piatto d’argento : Il social media manager di Samsung Mobile India ha pubblicato un tweet in cui veniva lodata la "magica" fotocamera grandangolare del Galaxy A9 (2018) L'articolo Samsung India pubblicizza Galaxy A9 (2018) da… un iPhone: la gaffe è servita su un piatto d’argento proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : rivenditore inglese pubblica per errore data di presentazione e prezzi : In queste ultime ore, in seguito ad un clamoroso abbaglio preso da un commerciante britannico, sono stati diffusi tutti i dettagli relativi ai prezzi e alla data di presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. Il rivenditore inglese, infatti, dopo aver ricevuto dall'azienda sudcoreana delle informazioni a lui riservate, per errore le ha pubblicate per alcune ore online, diffondendo inconsapevolmente indiscrezioni attendibili sui prossimi device ...

Huawei P30 Pro avrà un display edge con notch - mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A : Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A il prossimo anno, mentre Huawei avrebbe optato per un pannello AMOLED con bordi curvi per il suo P30 Pro. L'articolo Huawei P30 Pro avrà un display edge con notch, mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A proviene da TuttoAndroid.

I brand 3 del Samsung Galaxy S9 Plus con XXS2BRJ6 dal 13 dicembre : Recupera terreno il Samsung Galaxy S9 Plus brand 3 Italia, per un po' di tempo rimasto fuori dai giochi. Il pacchetto di riferimento per l'occasione corrisponde alla sigla 'G965FXXS2BRJ6', con CSC G965FXXS2BRJ6, CHANGELIST 14479316, date build del 29 ottobre e patch di sicurezza del 1 novembre. Chi di voi volesse iniziare ad effettuarne il download, potrà farlo atterrando su questa pagina (trattasi del datebase di 'live.Samsung-updates.com', cui ...

Manuale italiano Samsung Galaxy A9 2018 guida PDF : Download Manuale d'uso italiano Pdf Samsung Galaxy A9 2018 tutte le istruzioni, le funzioni e suggerimenti per usare meglio il telefono Android Samsung.

Grosso balzo in avanti con la fotocamera del Samsung Galaxy S10 : arriveremo a 4 fotocamere? : Ormai sono pochissime le settimane che ci separano dalla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10 e con il trascorrere dei giorni diventano sempre più interessanti le indiscrezioni riguardanti la sua scheda tecnica, come potrete notare anche dal nostro punto della situazione di oggi 13 dicembre. Dopo alcuni rumors riportati nella giornata di ieri a proposito dei prezzi di listino a questo punto più che probabili per le diverse versioni dello ...

Spinta alla batteria per il Samsung Galaxy S8 e chiarimenti sull’aggiornamento di dicembre : Ci sono alcuni riscontri particolarmente significativi che oggi 13 dicembre possiamo prendere in esame per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che lo smartphone è stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento di dicembre. Dopo alcune informazioni preliminari condivise un paio di giorni fa in questa direzione (qui trovate ulteriori novità a tal proposito), stavolta credo sia utile concentrarsi sugli ...

Smartphone Android in offerta oggi 12 dicembre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta LG G6, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P20, Samsung Galaxy S9 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 12 dicembre: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di dicembre - su One UI c’è il nuovo toggle per la rotazione dello schermo : Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre, intanto in One UI beta c'è anche il nuovo toggle per la rotazione dello schermo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di dicembre, su One UI c’è il nuovo toggle per la rotazione dello schermo proviene da TuttoAndroid.

Giocano d’anticipo i Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e Lite : data di uscita e prezzi appena trapelati : Grandi novità per chi attende il Samsung Galaxy S10: una data di uscita commerciale è già trapelata in queste ore e pure alcuni dettagli specifici sul prezzo del device. La fonte delle preziose indiscrezioni è Gizmochina UK che non lascia spazio a dubbi sulle intenzioni del produttore. Intanto, il primo grosso scoop relativo al Samsung Galaxy S10 è che non sarà presentato durante il Mobile World Congress ma piuttosto un po' prima in un evento ...

Cambia tutto con l’app Orologio per Samsung Galaxy : nuove informazioni dall’assistente vocale : La settimana in corso ci sta regalando davvero tante novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy, soprattutto in relazione agli utenti che sono sempre sul pezzo per quanto riguarda l'assistente vocale. Dopo avervi parlato dall'approdo sulla scena di Bixby in italiano, aspettando ovviamente che tutti i test del caso giungano al termine per poterlo installare sui vari dispositivi compatibili, oggi tocca soffermarci su una news se vogliamo ...

Samsung Galaxy S10 - ecco le possibili caratteristiche - prezzi e data di lancio nel Regno Unito : Grazie alle informazioni fornite da un grosso rivenditore britannico, scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e i prezzi di Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung Galaxy S10, ecco le possibili caratteristiche, prezzi e data di lancio nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

I presunti accessori di Samsung Galaxy S10 non sorprendono - almeno per ora : Le custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia, per il momento, non sono nulla di sorprendente. Un'esclusiva dei colleghi di SamMobile ci ha svelato che a corredo dei Samsung Galaxy del decennale siano in arrivo cover già viste in passato, ma non sono da escludere ulteriori novità L'articolo I presunti accessori di Samsung Galaxy S10 non sorprendono, almeno per ora proviene da TuttoAndroid.

Parte frontale del Samsung Galaxy S10 Lite : foto leak chiarisce un po’ di cose : Si riaffaccia nuovamente all'orizzonte il Samsung Galaxy S10 Lite: dopo avervi qui parlato della presunta back-cover che dovrebbe contraddistinguerlo (cosa che ha lasciato un po' di amaro in bocca agli appassionati), eccoci pronti a riprendere il discorso ad esso relativo, soffermandoci questa volta sul versante frontale. A parlare è ancora una volta Ice universe, il leaker che la fa da padrona su Twitter con le sue anticipazioni. L'immagine, ...