Genoa | Prandelli e la terapia degli abbracci

Al Genoa Prandelli prova a esorcizzare la maledizione brasiliana : Eravamo rimasti al 24 giugno 2014, a una rocambolesca eliminazione dal Mondiale al primo turno. Il caldo infernale di Natal, l'Italia che affronta l'Uruguay in una partita in cui ha comunque a disposizione due risultati su tre per andare avanti, dopo l'inaspettato tonfo con la Costa Rica. Ovviamente

Genoa : Prandelli - come salita lunga 80' : ANSA, - GENOVA, 9 DIC - Esordio non semplice per Cesare Prandelli costretto a guidare un Genoa in dieci per 80 minuti. "E' stata una salita lunga 80 minuti, una situazione veramente impensabile - ha ...

Genoa - il lapsus di Prandelli : ''Non possiamo parlare di f...'' : Ritorno in Italia dopo 8 anni e tanta voglia di ricominciare ad allenare per Cesare Prandelli , subentrato sulla panchina del Genoa ad Ivan Juric dopo la clamorosa sconfitta in Coppa Italia contro la ...

Genoa-Spal - Prandelli : “Ottimo pari e bella reazione di carattere” : Genoa-Spal, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato del pareggio ottenuto contro la Spal: “Questo è un ottimo pareggio, abbiamo giocato ottanta minuti in dieci uomini contro una squadra dall’impianto di gioco collaudato. C’è stata una reazione caratteriale importante. Ora dobbiamo lavorare sul gioco. […] L'articolo Genoa-Spal, Prandelli: “Ottimo ...

Genoa-Spal 1-1 : un pari per l'esordio di Prandelli : GENOVA - Parte con un pareggio la nuova esperienza di Cesare Prandelli di ritorno su una panchina di Serie A. Finisce 1-1 il match delle 18 a Marassi tra Genoa e Spal. Partita condizionata dal rosso a ...

Genoa-Spal - Prandelli : 'Gara in salita - espulsione Criscito esagerata. C'è molto da lavorare' : Comincia con un pareggio la nuova avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa. In 10 uomini dalle prime battute del match, espulso Criscito al minuto 11,, i rossoblu sono riusciti a ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : debutto dolceamaro per Prandelli : L'avventura di Prandelli sulla panchina del Genoa inizia con un pareggio a Marassi contro la Spal , ottenuto in rimonta e giocando in 10 per 80'. Il capitano Criscito è stato espulso da Pasqua per un ...

Genoa-Spal 1-1 : Piatek risponde a Petagna - Prandelli debutta senza vittoria : Pari all'esordio sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli: finisce 1-1 con la Spal il posticipo della 15/a giornata della Serie A . LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 19:57

Il Genoa ‘strappa’ un punto in 10 uomini : reazione contro la Spal - pareggio all’esordio per Prandelli [FOTO] : 1/55 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Genoa-Spal si dividono la posta in palio : Prandelli strappa un punto giocando in 10 per 80 minuti - che battaglia a Marassi : Genoa-Spal, Prandelli all’esordio sulla panchina del Grifone strappa un punto nonostante l’inferiorità numerica prolungata Genoa-Spal, la prima di Prandelli sulla panchina del Grifone è terminata in pareggio. Un 1-1 giusto per quanto visto in campo nei novanta minuti, condizionato inevitabilmente dall’episodio che ha cambiato l’incontro. L’arbitro Pasqua infatti, dopo soli 10 minuti di gioco, ha espulso ...

Il calciomercato oggi – Le prime richieste di Prandelli al Genoa : Il calciomercato oggi – E’ un momento delicatissimo in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla clamorosa sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella ma in generale da una stagione ben al di sotto delle aspettative con l’incubo di una possibile retrocessione. Il presidente Preziosi ha optato per un altro ribaltone, dopo l’esonero di Ballardini è stato allontanato anche Juric, questa volta ha però deciso di affidarsi ad una ...

Genoa - Prandelli si presenta 'Come riprendere a pedalare : 'Del resto in questo mondo si vive di quello, di emozioni e piazze importanti come quella che mi ha accolto'. L'ex ct azzurro si è presentato ufficialmente da neo allenatore del Genoa questa mattina, ...

Genoa - la gaffe di Prandelli fa il giro del web [VIDEO] : Il Genoa ha optato per il ribaltone in panchina, la clamorosa eliminazione ai sedicesimi di Coppa Italia ha spinto il presidente Preziosi ad un nuovo ribaltone, via Juric dentro Prandelli. Il tecnico si presenta in conferenza stampa: “Io vivo di emozioni e oggi sono molto emozionato. Basta vedere questa maglia, questi colori e questa storia, spero di aiutare questa squadra a ritrovare la giusta strada, convinti che saremo uniti tutti ...

Genoa - che gaffe di Prandelli in conferenza stampa : “non possiamo parlare di… figa” [VIDEO] : Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Genoa, Prandelli ha commesso una sorprendente gaffe conferenza stampa con gaffe per Cesare Prandelli, presentato oggi come nuovo allenatore del Genoa. L’ex ct della Nazionale ha preso il posto di Ivan Juric, esonerato da Preziosi dopo il ko ai rigori in Coppa Italia contro l’Entella. Arrivato ieri a Pegli, Prandelli ha risposto questa mattina alle domande ...