Francia in deficit | perché la mossa di Macron è un assist a Salvini

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo - riduzione insufficiente». Via libera alla Francia : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici : "Condivisibile sforamento deficit Francia - ma per Italia è diverso" : Il superamento del deficit da parte della Francia sarebbe " indispensabile per rispondere all'emergenza del potere di acquisto" dopo anni di disavanzi eccessivi ed in seguito all'aumento delle imposte ...

Manovra in deficit - perché la Francia può «sforare» e l’Italia no : La Commissione Ue è accusata di usare due pesi e due misure, ma in realtà Parigi, comunque censurata, si è mossa finora nella direzione giusta sul deficit strutturale, anche se in misura non sufficiente, mentre Roma va «a marcia indietro»...

EURO-FOLLIE/ La Francia ha il 3 - 4% di deficit : la doppia morale dell'Ue condanna l'Italia : La Francia porterà il deficit/Pil al 3,4%, ma la Commissione europea non sembra disposta a fare sconti all'Italia: deve stare sotto il 2%

Francia - con il piano Macron deficit verso il 3 - 4%. Nuovo fronte per Bruxelles : Non solo Italia, anche la Francia diventa un osservato speciale della Commissione europea, che «monitorerà strettamente» i conti pubblici del Paese in seguito all'annuncio del presidente Macron di ...

Francia - con il piano Macron deficit verso il 3 - 4%. Nuovo fronte per Bruxelles : Le nuove misure annunciate dal presidente francese costeranno fino a 11 miliardi e dunque faranno salire il disavanzo ben oltre il 2,8% concordato con la Commissione. Si apre dunque un Nuovo fronte per Bruxelles, dopo quello con il governo italiano...