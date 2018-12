Baglio-Piccolo | tre fermate metro chiuse e nessuno sa quando riapriranno

Baglio-Piccolo : preoccupazione fortissima per situazione Multiservizi : Roma – “La preoccupazione e’ fortissima per quanto sta accadendo nella societa’ RomaMultiservizi. Domani gli stipendi non potranno essere pagati ai lavoratori, lo ha fatto sapere la stessa societa’ in una lettera ai dipendenti. Lo stallo del Campidoglio che continua a non sbloccare neppure i pagamenti ad Ama, oltre a non approvare il consolidato, a fermare nuove assunzioni e a creare gravi problemi alla ...

Baglio-Piccolo : assenza di programmi per prevenire emergenza tempo : Roma – “Mezzo milione di euro spesi per pulire la citta’ da rami caduti e alberi pericolanti. L’assessora Montanari ha detto che tanto e’ costata l’ultima ondata di maltempo a Roma Capitale. Cifre considerevoli spese in extremis – ma con quali fondi di bilancio e quali procedure? – che sono il segno tangibile di come manchi prevenzione e programmazione. Ora a poche ore dall’arrivo di una ...

Baglio-Piccolo : spiegazione è che alberi non sono priorità per Giunta Raggi : Roma – “Gli alberi non sono una priorita’ per questa Amministrazione. Non si spiega altrimenti il ritardo nell’aggiudicazione di bandi e gare per le potature, la cura e la manutenzione del verde verticale. La tempesta tropicale che si e’ abbattuta ieri su Roma e’ stata, e’ vero, uno degli eventi eccezionali, che pero’ si ripetono ormai con preoccupante frequenza nella nostra citta’, a causa ...

Baglio-Piccolo : Roma merita di più - pessimo governo Raggi : Roma- “Notiamo con totale dispiacere che la Sindaca della Capitale trascorre piu’ tempo a litigare con le istituzioni che a fare del bene alla citta’. Una sindaca in perenne campagna elettorale da due anni, in diretta facebook per qualunque inutile novita’, non ascolta i cittadini e litiga con le istituzioni. Davvero una pessima prova di governo. Roma merita di piu'”. Cosi’ in una nota le consigliere del ...

Baglio-Piccolo : Raggi e suoi assessori lavorino nell’interesse cittadini : Roma “Ci fa piacere sapere che la sindaca- pur con una certa saccenteria- si dichiari favorevole alle proposte avanzate dalla Regione Lazio sul fronte dei rifiuti. Viene da chiedersi come mai, dopo mesi e mesi di infangamenti, scaricabarile e rimpalli di responsabilita’, peraltro censurati dallo stesso ministero dell’Ambiente, la prima cittadina ora pare mostrarsi mite e collaborativa”. “Non era meglio lavorare fin ...