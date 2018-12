M5s non si fida | ' Segnalate i traditori che non rispettano i nostri principi' | ma attenti

M5s lancia uno strumento per segnalare iscritti ed eletti che non rispettano lo statuto : Il Movimento 5 Stelle lancia "segnalazioni", il nuovo strumento di Rousseau che permetterà a ogni iscritto di segnalare iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi del M5S. "Le segnalazioni non supportate da adeguati riscontri oggettivi, assimilabili a intento persecutorio nei confronti del segnalato, possono portare all’apertura di una procedura disciplinare a carico del segnalatore".Continua a leggere

Per l'M5s "Macron non è più credibile" Verso la convergenza coi gilet gialli : Il Movimento Cinquestelle è attentissimo al movimento dei gilet gialli. E chi ha parlato con il leader Luigi Di Maio in queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Segui su affaritaliani.it

Salvini a M5s : fondi Lega? Non minimizzo : 19.45 "Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro" che "non ci sono". Il vicepremier Salvini, durante una conferenza stampa a Gerusalemme, risponde così ai Cinque stelle che gli hanno chiesto di chiarire e di "non minimizzare" in merito all'inchiesta sul tesoriere della Lega Centemero per presunto finanziamento illecito. Salvini si augura che gli inquirenti "facciano bene e in fretta" e si dice ...

Fondi Lega - M5s all'attacco su Centemero : 'Salvini non minimizzi - ora chiarimenti' : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato, intervengono sul caso dei Fondi Lega : 'Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci ...

M5s : 'La Lega chiarisca su Centemero - Salvini non minimizzi il caso' : "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti perché non devono esserci interessi esterni che influenzano la politica", aggiungono. "E per quanto riguarda le fondazioni Legate ai ...

Caso Centemero - M5s : «Lega chiarisca e non minimizzi». Salvini : mi cadono braccia : La nota dei capigruppo M5S di Camera e Senato: «Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento»

M5s avverte : Salvini non minimizzi inchiesta su fondi Lega : Roma, 11 dic., askanews, - Tensione nella maggioranza sull'inchiesta a carico del tesoriere leghista Centemero per i finanziamenti all'associazione 'Più Voci': l'ipotesi degli inquirenti è ...

Fondi - Salvini : "Non minimizzo M5s? A volte cadono le braccia..." : "Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro" che "Non ci sono", mi auguro "che facciano bene e facciano in fretta, sono assolutamente sereno". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini... Segui su affaritaliani.it

Centemero - l’inchiesta agita la maggioranza. M5s : «Lega chiarisca e non minimizzi» : La nota dei capigruppo M5S di Camera e Senato: «Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento»

Fondi della Lega - M5s : Salvini non minimizzi : Roma, 11 dic., askanews, - 'Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci ...

Inchiesta fondi Lega - M5s : “Salvini non minimizzi”. Molinari : “No comment” : I capigruppo M5S attaccano Salvini: "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Ma dal Carroccio rispondono con un 'no comment': "Non replichiamo ai Cinque Stelle", ha tagliato corto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.Continua a leggere

Inchiesta fondi Lega - M5s : “Salvini non minimizzi”. Lega : “No comment” : I capigruppo M5S attaccano Salvini: "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Ma dal Carroccio rispondono con un 'no comment': "Non replichiamo ai Cinque Stelle", ha tagliato corto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.Continua a leggere

Caso Centemero - M5s : "Salvini non minimizzi - chiarisca" : Di Maio: "Chiederò delucidazioni al ministro dell'Interno, sono certo che non minimizzerà". Lega: no comment

Fondi Lega - M5s contro Salvini : "Non minimizzi" : Il caso Centemero scuote il governo gialloverde . "Non replichiamo ai Cinque Stelle, no comment", ha detto Riccardo Molinari , capogruppo della Lega a Montecitorio all'AdnKronos, dopo le prese di ...