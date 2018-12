laragnatelanews

: comunicazioni wireless per laptop e smartphone con Evolve 65t per operare in mobilità - laragnatelanews : comunicazioni wireless per laptop e smartphone con Evolve 65t per operare in mobilità - evyna : comunicazioni wireless per laptop e smartphone con Evolve 65t per operare in mobilità - ConnexingItalia : @Plantronics Voyager Series 4200 UC Cuffia mono o Biaurale con connessione USB A o USB C Qualità audio cristallina… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Jabra, leader nella produzione di soluzioni audio per le UC, lancia gli65t – auricolarispecificamente progettati per i professionisti che operano in. Questa nuova edizione, parte della gamma di cuffie professionali leader di mercato, segna il raggiungimento di un altro traguardo ingegneristico per Jabra, pioniera dei primi auricolari true-al mondo a ottenere la certificazione Skype for Business.Gli auricolari true-stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori, che apprezzano la loro comodità, comfort e qualità del suono, ma fino ad ora non esisteva un equivalente modello per l’ambito professionale. Gli65t cambiano lo scenario per il business, incorporando tutte le caratteristiche vincenti della popolare gammadi Jabra: libertà, audio eccezionale, compatibilità UC e doppia ...