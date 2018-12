Detti bronzo nei 400 | Pellegrini quarta nei 200 sl

Mondiali 25m - Detti bronzo nei 400 stile : ROMA, 11 DIC - Italia subito sul podio ai Mondiali di nuoto in vasca corta al via a Hangzhou, in Cina. Gabriele Detti conquista il bronzo nei 400 stile libero nella finale che apre la 14/a edizione ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Detti bronzo nei 400 sl - Pellegrini quarta nei 200 : HANGZHOU - La prima medaglia italiana ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, in Cina, è di bronzo e la conquista Gabriele Detti, terzo nei 400 stile libero. Il 24enne livornese, bronzo a Rio 2016, ha ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Detti bronzo : 12.38 Nella giornata di apertura dei Mondiali in vasca corta di Hangzhou,in Cina,l'Italia 'nuota' subito in medaglia con il bronzo conquistato nei 400sl da Gabriele Detti,al rientro ad un anno dall'infortunio alla spalla:il 24enne livornese chiude la sua prova in 3'37"54 alle spalle del lituano Rapsys (3'34"01) e del norvegese Christiansen (3'36"64). Si ferma invece ai piedi del podio Federica Pellegrini, quarta nei 200sl con il tempo di ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Gabriele Detti timbra subito il cartellino! Bronzo nei 400 sl - ultimo 50 da urlo! : Prima finale e prima medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta di Hangzhou (Cina). Gabriele Detti non tradisce e nei 400 stile libero conquista un Bronzo pieno di significati. Reduce da un periodo complicato che lo ha visto lontano dalla vasca per quasi una stagione, il livornese ha trovato la forza per rialzarsi e alla prima vera occasione ha fatto il suo conquistando la medaglia. 3’37″54 (personale ...

Taekwondo - Europei CaDetti 2018 : arriva la seconda medaglia azzurra! Denis Baretta conquista il bronzo nei -49 kg : Denis Baretta conquista la medaglia di bronzo nei -49 kg agli Europei Cadetti 2018 di Taekwondo. Il giovane azzurro ha confermato sul tatami di Marina D’Or (Spagna) il suo grande talento e ottiene questo importante risultato al termine di una stagione che lo aveva già visto vincere all’Austrian e Polish Open, oltre a centrare il secondo posto alla Presidents Cup. Si tratta della seconda medaglia per l’Italia in questa rassegna ...

Taekwondo : Europeo caDetti - bronzo Italia : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Subito una medaglia per l'Italia nella prima giornata dei Campionati Europei cadetti 2018 di Taekwondo. Teodoro Del Vecchio, -33 kg, ha conquistato la medaglia di bronzo ...