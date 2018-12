Corinaldo | Fedez | Sfera artista di serie A | non doveva andare lì

Fedez su Corinaldo : "Sferaebbasta non ha colpa. Certi eventi sono in mano a pr adolescenti e gestori poco professionali" : Non si può morire per un concerto: ecco il messaggio lanciato dal rapper Fedez dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, a cui ha rilasciato un'intervista per dire la sua sulla tragedia del concerto di Sferaebbasta. L' evento è avvenuto lo scorso fine settimana in una discoteca di Corinaldo, nell'anconetano, dove sei persone sono morte schiacciate dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva ...