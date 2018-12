Tim | si riaccende la battagliaVivendi | assemblea a gennaio

affaritaliani

(Di martedì 11 dicembre 2018) A Piazza Affari si riaccendono i riflettori sul titolo TelecomItalia (Tim), che oscilla tra l’1% e l’,15% di rialzo in tarda mattinata riportandosi sopra gli 0,555 euro per azione dopo che il gruppo Vivendi (primo socio col 23,94% del capitale), che fa capo a Vincent Bolloré, “ha deciso di scrivere” al Cda “prima della fine della settimana, per spingerlo a convocare un’il più presto possibile” sia per nominare nuovi revisori, sia soprattutto “per revocare cinque dei dieci membri del Consiglio riconducibili alla lista Elliott, in particolar modo coloro che sono stati coinvolti nei problemi di governance, e proporre la nomina di cinque nuovi amministratori” Segui su affaritaliani.it