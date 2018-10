iPhone XS come mettere o sostituire la scheda SIM

Come si fa a non rovinare la batteria dell’iPhone XS e XS Max : batteria iPhone XS e XS Max i consigli per non rovinare la batteria dello smartphone Apple e farla durare a lungo. Far durare a lungo la batteria dell' iPhone

iPhone disabilitato e codice dimenticato : guida come sbloccare : Se hai un iPhone ti sarà certamente capitato di dimenticare il codice di accesso e disperarti perchè non riesci più ad accedere ai tuoi file. Di seguito è riportata una semplice guida per riuscire a recuperare l’accesso al tuo dispositivo senza, possibilmente, perdere i tuoi dati. Per poter seguire correttamente tutti i passaggi è necessario avere sul proprio computer il software iTunes. Nel caso siate in possesso di un computer Apple il ...

Come riportare iPhone come nuovo : Ogni anno Apple aggiorna la sua gamma di iPhone con almeno due modelli (quest’anno ne sono 3). Sono diversi gli utenti, quindi, a cadere nella tentazione di acquistare l’ultima generazione del popolare melafonino. La guida leggi di più...

Come comprimere video iPhone : Sappiamo che Apple non permette ai possessori di iPhone (e iPad) di ampliare lo storage interno inserendo una micro SD, quindi in alcuni casi bisogna limitarsi (soprattutto se si acquista un dispositivo con il taglio leggi di più...

Come trasferire foto da iPhone a iPhone : Ogni giorno, i possessori di iPhone (e non) scattano foto sul proprio dispositivo, magari per immortalare un particolare evento, o magari per inviarla ad amici e familiari. Spesso accade che non si riescono a trasferire ai nostri leggi di più...

Controllo remoto iPhone : come controllarlo da PC : Sul mercato esistono diversi programmi che permettono di controllare il proprio computer da remoto utilizzando il dispositivo personale, che sia Android o iOS. Nella guida di oggi, però, vedremo esattamente l’opposto, scoprendo come effettuare il leggi di più...

Come bloccare siti per adulti su iPhone e iPad : Proteggere i minori dal web o sul web non è facile. Particolarmente quando si tratta di navigazione e utilizzo di applicazioni social, isolare da contenuti poco idonei può risultare difficoltoso considerando che spesso le nuove leggi di più...

Come riavviare iPhone XS e XS Max bloccato : I due gioiellini di casa Apple, nonostante il prezzo al quale vengono venduti, non sono esenti da problemi. In fondo sono degli smartphone Come tutti gli altri. Per questo motivo, può succedere che si blocchino leggi di più...

Come Riavviare - aggiornare - ripristinare iPhone XS iOS 12 : Come si chiudere e riavvia un'app, Come aggiornare, ripristinare iPhone XS iOS 12 Tutto quello che serve sapere sul nuovo telefono Apple.

Come fare hard reset DFU iPhone XS e XS Max : Il vostro nuovo gioiellino ha cominciato a bloccarsi improvvisamente? Oppure avete beccato un virus che vi ha causato non pochi problemi al dispositivo? I dispositivi di Apple non sono esenti da problemi, nonostante il prezzo leggi di più...

Come aggiornare iPhone - iPad o iPod Touch : aggiornare iPhone, iPad e iPod Touch è una procedura essenziale, da svolgere ogni volta che un update sia disponibile agli utenti, non solo per usufruire delle ultime novità e funzioni ma anche per avere sempre installate leggi di più...

Controllo virus iPhone e come eliminarli : Spesso sentiamo dire che i dispositivi della mela morsicata sono del tutto esenti da virus e applicazioni “nocive” ma purtroppo non è affatto così. Di sicuro non si corrono gli stessi rischi che vediamo sul leggi di più...

Come spiare un iPhone : Con tutte le brutte notizie che si sentono in radio e in TV, molti genitori si preoccupano parecchio per i propri figli. Grazie agli smartphone di ultima generazione, però, possiamo monitorare la loro posizione così leggi di più...