L' influenza di quest' anno è davvero più aggressiva del solito?

influenza - quest'anno rischio infezioni polmonari : Puntuale come ogni anno, anche nel 2018 l'Influenza non ha mancato l'appuntamento congli italiani. In tanti, tantissimi cittadini passeranno qualche giorno a letto con temperatura alta, tosse, mal di testa e tutti gli strascichi che ne suguono. I dati parlano di oltre 3 milioni di persone coinvolte dall'ondata di Influenza. Che quest'anno però presenta una novità: le complicanze batteriche. A spiegarlo al Messaggero è ...

'Chi dei due ha l'influenza?'. Come capirlo osservando questi particolari sul viso : Lo abbiamo sempre pensato, ora però, tutte le nostre strane idee prendono forma e diventano scienza. Parliamo d'influenza e pensateci bene: quando qualcuno ci dice che sta male molti di noi rispondono con l'espressione standard: 'Si vedeva che non stavi bene!'. Ecco, da cosa si 'vedeva'? Si ...

L'influenza di quest'anno è peggiore del solito?

influenza - autorità canadesi : il vaccino di quest’anno potrebbe essere meno efficace : Il capo della sanità pubblica canadese, Theresa Tam, in un’intervista ai media del Paese ha spiegato che l’efficacia del vaccino di quest’anno contro l’Influenza potrebbe essere limitata a causa di un ceppo particolarmente aggressivo di virus A. Al momento, in mancanza di dati, si tratta solo di un’ipotesi legata alla considerazione che nell’emisfero Sud, dove la stagione Influenzale è già passata, si è ...

influenza : in questi giorni il picco in Lombardia - la Regione in campo : “In vista del picco Influenzale che dovrebbe manifestarsi tra questo week end e la prossima settimana Regione Lombardia ha messo in atto alcune iniziative che coinvolgono i medici di Medicina Generale e le Aziende socio sanitaria territoriali per cercare di tamponare il fenomeno del sovraffollamento dei pronto soccorso che purtroppo negli ultimi 10 giorni ha già interessato la maggior parte delle strutture, precisamente il 41% di quelli ...

Quest’anno l’influenza è arrivata in anticipo : In anticipo sui tempi, il virus dell’influenza è già in circolazione. Il primo caso è stato registrato a Pavia. Il ceppo, isolato venerdì scorso in un bambino di 4 anni dai laboratori di Microbiologia e Virologia del Policlinico San Matteo, è proprio quella variante A/H1N1, detta Michigan, prevista dagli esperti lo scorso autunno e già inserita nel...