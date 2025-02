Inter-news.it - LIVE Juventus-Inter 0-0: triplo cambio Inzaghi, entra Thuram!

è la partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2024-2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Oggi si tratta del derby d’Italia, c’è la concreta possibilità di salire al primo posto con una vittoria.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP69? PALO ANCORA DI DUMFRIES, POI L’ARBITRO FISCHIA FALLO!65? Zalewski èto benissimo, già si è reso pericoloso più di Dimarco. Mancato il guizzo nel momento decisivo.61?per l’: Carlos Augusto al posto di Bastoni, Zalewski al posto di Dimarco eper Taremi.60? Taremi spreca in contropiede un tre contro due, si fa recuperare da Weah in velocità.58? Savona esce per Cambiaso.56? Colpo di testa di Gatti a lato. Riparte l’dal basso.