Pronostico Basilashvili-Musetti | c’è un precedente che preoccupa

Il primo turno di Wimbledon mette di fronte Basilashvili e Musetti in un match che promette emozioni e suspense. Dopo un Roland Garros travagliato e un periodo di inattivitĂ , Lorenzo Musetti si presenta con una difficile sfida alle spalle, mentre Basilashvili cerca di confermare la sua forma. Quale sarĂ il risultato di questo confronto? Scopriamolo insieme analizzando statistiche, precedenti e pronostici per un appuntamento da non perdere.

Basilashvili-Musetti è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Non ha grosse aspettative, Lorenzo Musetti, nell’edizione di Wimbledon che ha appena aperto i battenti. L’ha detto lui stesso: “Dopo il Roland Garros ho avuto una lesione di primo grado all’adduttore sinistro e sono rimasto fuori dal campo senza toccare la racchetta per due settimane”, questo il suo commento nell’intervista rilasciata appena arrivato a Londra. (Ansa) – Ilveggente.it Ogni turno superato, dunque, rappresenterĂ comunque un buon risultato per un tennista che lo scorso anno nella capitale inglese si spinse fino ad una storica semifinale, arrendendosi solo a Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa

In questa notizia si parla di: musetti - pronostico - basilashvili - precedente

Musetti oggi contro Zverev a Roma: dove vederla, precedenti e pronostico - Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti affronta Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025, dopo un incredibile successo contro Daniil Medvedev.

# ** Mentre Alcaraz e Musetti si preparano al Queen’s, Sinner carica l’erba di Halle: ecco chi potrebbe affrontare turno dopo turno** ? SINNER AND ITALIA TEAM TENNIS by Giovanni Spassiani ** ** Mentre **Carlos Alcaraz** e **Lorenzo Musetti** scaldan Vai su Facebook

Pronostico Musetti-Tiafoe al Roland Garros: le quote del match; Arminia Bielefeld-Stoccarda (sabato 24 maggio 2025 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. All...; Pronostici tennis oggi 29/5/2025: quote Roland Garros.

Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa - Musetti è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Riporta ilveggente.it

Wimbledon 2025, Lorenzo Musetti – Basilashvili, dove vedere il match in tv e streaming - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in tv e in streaming. tag24.it scrive