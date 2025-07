Raccolta differenziata Addio al vecchio porta a porta Ecco i cassonetti intelligenti

Addio alla vecchia raccolta porta a porta: Follonica si prepara a un rivoluzionario passo avanti con i nuovi cassonetti intelligenti. In arrivo cambiamenti che trasformeranno il modo di gestire i rifiuti, rendendo il sistema più efficiente e sostenibile. La città si apre a una fase più moderna e smart, per un ambiente più pulito e una comunità più consapevole. Scopriamo insieme come questa innovazione cambierà la vita di tutti i cittadini.

FOLLONICA Nelle prossime settimane in diversi quartieri e strade ci sarà una serie di cambiamenti che muteranno il servizio di raccolta rifiuti. Infatti la giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani, in collaborazione con Sei Toscana e l'Autorità di Ambito, ha annunciato l'avvio di una riorganizzazione significativa del servizio e la principale novità sarà la graduale dismissione del tradizionale servizio di raccolta porta a porta per 2500 utenze, che sono residenti nei quartieri di Capannino, Corti Nuove, via Massetana, una parte della zona di San Leopoldo, via Spinelli, via Pertini e via Aldo Moro.

