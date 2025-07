I sindacati attaccano Asl 5 | Situazione inaccettabile

una situazione insostenibile, con servizi rallentati e difficoltà nell’accesso alle cure. È urgente intervenire per garantire la continuità assistenziale e tutelare la salute di tutti, perché nessuno dovrebbe pagare il prezzo di un’infrastruttura informatica inadeguata.

Il black out informatico che ha colpito l’ Asl5 ha ovviamente scatenato i sindacati. Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, parla di "pesanti ripercussioni sull’erogazione dei servizi sanitari ", sottolineando che "il personale sanitario è costretto a lavorare a mano, con fogli e penne, in condizioni assolutamente inadeguate e con carichi di stress e responsabilità enormi. Gli utenti, dal canto loro, si trovano di fronte a lunghe code al pronto soccorso, prestazioni rinviate, informazioni frammentarie o del tutto assenti. È inaccettabile che a oltre 48 ore dal guasto non si sia ancora tornati alla normalità e non sia stata fornita alcuna previsione chiara sui tempi di ripristino". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I sindacati attaccano Asl 5: "Situazione inaccettabile"

In questa notizia si parla di: sindacati - attaccano - situazione - inaccettabile

"Contratti bloccati e silenzio dalla Asl": i sindacati attaccano la Direzione dell’azienda sanitaria - Contratti bloccati e silenzio dalla ASL scatenano l’indignazione dei sindacati. Le principali organizzazioni, tra cui FP Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, tornano a chiedere risposte concrete alla Direzione dell’azienda sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti, dopo settimane di attesa senza alcun riscontro.

Unicredit, dalla Germania il cancelliere Merz attacca la scalata dell'istituto guidato da Andrea Orcel per la scalata alla banca tedesca: "Ostile e inaccettabile". Cosa c'è scritto nella lettera ai sindacati pubblicata su LinkedIn Vai su Facebook

I sindacati attaccano Asl 5: Situazione inaccettabile; Tariffe Amt, i sindacati contro il Comune: Nessun confronto, penalizzati cittadini e lavoratori; I sindacati di Atac e Cotral verso la scontro, i rappresentanti di base vogliono nuove elezioni.

Disservizi e stipendi non pagati al Centro anziani. La Cgil attacca: "Pensare più al diritto alla salute e meno ai soldi" - Il sindacato denuncia le retribuzioni in ritardo e i problemi per gli ospiti: chiesta la revoca della gestione alle cooperative inadempienti ... corrierediarezzo.it scrive

Menconi: "Situazione inaccettabile". Chiesto incontro al sindaco VaIettini - Chiesto incontro al sindaco VaIettini. Da lanazione.it