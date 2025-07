Rotonde al casello A11. Salvini sblocchi i fondi.

Le promesse di Salvini sulle rotonde al casello A11 di Montecatini Terme sembrano ancora lontane dalla realtà, nonostante le parole rassicuranti di maggio 2024. A un mese di distanza, l’attesa si fa lunga: i lavori non hanno ancora una data ufficiale, e le richieste degli enti locali restano inascoltate. La società Autostrade aspetta il via libera ministeriale per avviare il progetto, ma il tempo stringe. Quelle del Ministro…

’I lavori inizieranno nel 2025’, così si esprimeva il Ministro Salvini riferendosi alle rotonde dello svincolo della A11 del casello di Montecatini Terme in una iniziativa elettorale a maggio 2024: ma siamo a giugno e non c’è ancora nessuna data in calendario nonostante le ripetute richieste degli enti locali, in quanto Società Autostrade sta aspettando il via libera ministeriale al Piano economico per l’avvio dei lavori. Quelle del Ministro Salvini erano le solite parole al vento in campagna elettorale: Montecatini Terme e l’intera provincia di Pistoia non sono considerate dal Governo Meloni e questa è l’ennesima dimostrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it