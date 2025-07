Dragaggio e piano regolatore Le priorità sul porto di Bruno Pisano

dragaggio e piano regolatore: le priorità sul porto di Bruno Pisano. Oggi pomeriggio si svolgerà l’audizione al Senato, un passo cruciale prima della sua nomina ufficiale a presidente. Con una visione chiara e decisa, Pisano, già commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, si prepara a rispondere alle sfide di uno scalo strategico, affrontando i dossier più complessi e determinando il futuro del porto con determinazione e competenza.

Oggi pomeriggio l’audizione al Senato, ultimo tassello prima della nomina a presidente. Bruno Pisano, per ora commissario dell’ Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, ha però già le idee chiare, e non solo perché arriva da un settore che col porto è tutt’uno. Da due settimane alla guida dell’ente, ha già preso possesso dei tanti dossier aperti sullo scalo spezzino e apuano. "I temi sul tavolo sono tantissimi – confessa – e ho cominciato ad approfondire quelli più urgenti, per capire cosa è stato fatto e cosa è stato portato avanti dalla struttura. All’ordine del giorno ci sono soprattutto i dragaggi, che necessitano di interventi immediati sia per quanto riguarda l’area di fronte al nuovo molo crociere, sia per quanto concerne il terzo bacino". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dragaggio e piano regolatore . Le priorità sul porto di Bruno Pisano

In questa notizia si parla di: porto - bruno - pisano - dragaggio

Il 70enne Bruno Sette morto a Porto Viro, si ipotizza omicidio: “Gettato in strada per simulare investimento” - Il 70enne Bruno Sette è stato trovato morto a Porto Viro, Rovigo. Si ipotizza un omicidio, poiché il cadavere sarebbe stato gettato in strada per simulare un investimento.

Il commissario gentile. Pisano pronto a insediarsi: “Ascolterò le istanze di tutti, ma adesso bisogna correre”; La Spezia, Pisano si presenta: Integrazione perfetta con Marina di Carrara; Porto di Carrara, perde quota l’ipotesi del cambio di Autorità portuale.

Da commissario a presidente. Port Authority a Bruno Pisano - Bruno Pisano, da due settimane commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale ... Scrive msn.com

Porto della Spezia e Marina di Carrara, il nuovo commissario Pisano verso la nomina ufficiale - Tanti i dossier aperti, ha detto, ma i primi di cui occuparsi saranno il piano regolatore portuale, i problemi dell’autotrasporto, i dragaggi del porto ... Lo riporta rainews.it