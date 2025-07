Misurare la propria distanza da Orbán e non solo sul Pride

profonda conoscenza e il suo ruolo di ambasciatore della cultura, impongono una riflessione critica sul suo modo di interpretare i conflitti storici e sociali. È fondamentale valutare come la sua prospettiva possa influenzare il dibattito pubblico, stimolando un percorso di consapevolezza più autentico e articolato. Solo così si può davvero misurare la propria distanza da orb225n e non solo sul pride, promuovendo un dialogo più aperto e informato.

Al direttore - In merito alle recenti osservazioni apparse a proposito delle dichiarazioni di Luciano Canfora sul conflitto arabo-ebraico, mi permetto di offrire un'ulteriore riflessione più ampia sulla figura dell'intellettuale barese, che gode da decenni di un credito significativo nel mondo accademico e mediatico. Canfora è senza dubbio un grande erudito, con competenze enciclopediche e una produzione sterminata. Tuttavia, proprio la sua autorevolezza lo induce spesso a esprimersi in modo assertivo su questioni politiche, storiche e morali, con un tono che non sempre è accompagnato da coerenza argomentativa o rigore logico.