Preparati a immergerti in un mondo fantastico: ValdarnoComics sta per arrivare nel cuore di San Giovanni, portando fumetti, musica e giochi da tavolo in una due giorni imperdibile. Sabato 5 e domenica 6 luglio, il centro storico si trasformerà in un epicentro di creatività e divertimento, grazie alla passione di appassionati e professionisti. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’universo del fumetto come mai prima d’ora!

Il centro storico di San Giovanni si prepara ad accogliere la prima edizione di ValdarnoComics – fumetti, musica e giochi da tavolo, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco San Giovanni Valdarno "Roberto Costagli", da Ottava Brigata e dall’associazione Cronache di Ruolo, si svolgerĂ con il patrocinio del Comune e il contributo del Consiglio Regionale. In arrivo un evento dedicato al mondo del fumetto, della musica, dei giochi da tavolo, del cosplay, dei manga, delle spade laser e dello street food. Per due giorni, nel fine settimana del 5 e 6 luglio, il centro storico sarĂ animato dalla creativitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fumetti, cosplay e giochi. Arriva Valdarno Comics

Due concerti imperdibili durante ValdarnoComics Durante il weekend del ValdarnoComics, il centro storico di San Giovanni Valdarno si riempie non solo di fumetti e giochi, ma anche di grande musica! Sabato 5 luglio – Ore 21:00 SEN6 – Un viaggio tra Vai su Facebook

Sabato 5 e domenica 6 luglio un fine settimana all'insegna del divertimento, della creatività e della cultura pop con un ricco programma di eventi pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

