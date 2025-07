EMU Rilasciato MAME 0.278 | Una Rivoluzione Sonora e Nuove Scoperte

Finalmente è arrivato MAME 0.278, un aggiornamento che rivoluziona il mondo dell’emulazione arcade! Con un sistema audio totalmente rinnovato e funzioni all’avanguardia come il supporto nativo per WASAPI e PipeWire, l’esperienza di gioco si fa più immersiva e realistica. Tra emulazioni migliorate e titoli ritrovati, questa release apre nuove frontiere di scoperta e divertimento. Scopriamo insieme tutte le novità di questa emozionante versione!

Finalmente è arrivato MAME 0.278, una delle release più attese dell’anno! Dopo mesi di sviluppo, il team ha sfornato un aggiornamento ricco di novità, con un nuovo sistema audio che cambia completamente l’esperienza di gioco, insieme a una marea di emulazioni migliorate e titoli ritrovati. Cosa c’è di nuovo?. Supporto nativo per WASAPI su Windows e PipeWire su Linux. Supporto per input audio (microfoni e dispositivi di cattura). Supporto per canali multipli in input e output. Effetti integrati, tra cui equalizzatore parametrico e compressore dinamico. Conversione e mixing a qualità superiore, con latenza ridotta. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [EMU] Rilasciato MAME 0.278: Una Rivoluzione Sonora e Nuove Scoperte

