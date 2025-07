Ascoli in crescita Turismo e cantieri la città cambia pelle pensando al futuro

Ascoli, una città intrisa di storia e tradizione, sta vivendo una trasformazione vibrante che mira a guardare al futuro con ottimismo. Tra cantieri e nuove iniziative turistiche, il suo volto si rinnova, riflettendo un desiderio di evoluzione e progresso. Come diceva Giuseppe Tomasi di Lampedusa, "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi." Ascoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e questa rinascita promette di essere emozionante.

"Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi". La storica frase che Giuseppe Tomasi di Lampedusa mise in bocca a Tancredi, uno dei personaggi del Gattopardo, racchiude tantissimi anni di storia di Ascoli. Una città che piano piano sta riuscendo a scrollarsi dalle spalle certe dinamiche, aprendosi all’esterno e puntando sul turismo come fattore chiave del bilancio. Ascoli non vuole più che tutto rimanga come è già da diverso tempo, ma vuole cambiare pelle e in parte ci sta già riuscendo. Qui si vive bene, lo certificano le svariate classifiche sulla qualità della vita: un posto in cui i prezzi, seppur in salita, non sono confrontabili con altre realtà italiane dove sta diventando un lusso permettersi affitto e spese correnti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it