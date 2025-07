LIVE Sinner-Nardi Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 del mondo parte con un derby

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il giovane talento italiano Jannik Sinner affronta il promettente Luca Nardi in un derby tutto da seguire. Un duello tra il numero 1 del mondo e il numero 95, con in palio il passaggio al secondo turno contro Tseng o Vukic. Rimanete sintonizzati per vivere ogni momento di questa sfida entusiasmante e scoprire chi avanzerà nel prestigioso torneo londinese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Luca Nardi. Derby italiano tra numero 1 e numero 95 del mondo alla prima sfida ufficiale in assoluto tra loro. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra il cinese di Taipei Tseng e l’australiano Vukic. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta al prestigioso appuntamento voglioso di riscattare la prematura sconfitta patita ad Halle contro il kazako Bublik. Il cammino del re del ranking ATP inizia contro un connazionale, match dunque emotivamente da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Nardi, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo parte con un derby

