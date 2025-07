Carotaggio Strega | il romanzo in 99 oggetti di Michele Ruol

Nel romanzo "99 oggetti" di Michele Ruol, ogni elemento diventa un tassello di un universo in fiamme, un inventario che narra le tracce di una foresta bruciata. Al quarto carotaggio, l’outsider Strega si inserisce come una presenza inattesa e potente, sfidando le aspettative e arricchendo il percorso tra stanze e ricordi. Il viaggio si conclude con l’auto, simbolo di movimenti e di storie che continuano a vivere oltre il fuoco.

Al quarto carotaggio Strega arriva l'outsider. Michele Ruol, che articola il suo romanzo in 99 oggetti – un inventario, appunto – che va da "cornice in argento, 15x22 cm" a "corbezzoli". "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia" procede per stanze: "ingresso", "salotto", "terrazza, "camera di Minore", "corridoio", "camera di Maggiore", "sgabuzzino", "bagno", "camera matrimoniale" e infine "garage". Per finire, l'automobile: "bagaglio, "abitacolo", "tettuccio". Sul tettuccio, se leggiamo l'ultimo frammento, sono legate due piante di corbezzoli. Avvertite anche voi una vaga somiglianza con Georges Perec, e con i 99 appartamenti parigini di "La vita istruzioni per l'uso"? E' indubbia, ma gli scrittori si leggono e si parlano – quelli bravi almeno.