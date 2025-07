Garrone a ‘Piazze di Cinema’ | I migranti? Eroi dei nostri tempi

Matteo Garrone ha catturato l’attenzione di 8.216 piazze di cinema, trasformando le strade in teatri di storie straordinarie. Parlando di un viaggio con un vero eroe dei nostri tempi, ha acceso i cuori di un pubblico in piedi, celebrando i migranti che, come protagonisti di un film epico, meritano applausi e riconoscimenti anziché arresti. La sua voce potente ci invita a riflettere: chi sono davvero gli eroi della nostra società?

"Parliamo di un viaggio con un eroe. Un eroe dei nostri tempi, come quelli che si vedono nei film della Marvel, ma reale, una di quelle persone che quando le vediamo arrivare, dovremmo andare tutti in spiaggia ad applaudirle. E invece appena sbarcano vengono arrestate". Non ha usato mezzi termini domenica sera il regista Matteo Garrone, davanti a una piazza Almerici gremita di pubblico in occasione del secondo appuntamento con ‘Piazze di Cinema’ analizzando il suo ‘ Io Capitano ’, un film che racconta le vicissitudini dei migranti alla ricerca di una nuova vita in Europa. Garrone è arrivato accompagnato dal sindaco Enzo Lattuca e da parte della giunta nell’ambito di un evento organizzato dalla Fondazione Lam per le arti contemporanee e intitolato appunto ‘Il lungo viaggio di Io Capitano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Garrone a ‘Piazze di Cinema’: "I migranti? Eroi dei nostri tempi"

