Sosta con disco orario La novità in piazza Macelli fa scoppiare la polemica

La recente introduzione del disco orario per la sosta in piazza Macelli ha acceso un vivace dibattito tra cittadini e rappresentanti politici. Mentre alcuni vedono nella novità un passo avanti per il miglioramento della viabilità , altri criticano l’approccio adottato senza un confronto adeguato con le categorie interessate. La questione, dunque, rimane aperta, e si attende ora una risposta che tenga conto delle esigenze di tutti i protagonisti coinvolti.

A partire da ieri, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che regolamenteranno la sosta in piazza Macelli. Ed è soprattutto l'introduzione del disco orario ad aver fatto scoppiare la polemica. Sul tema sono intervenuti ad esempio i consiglieri comunale di Fratelli d'Italia, chiedendo "il ritiro dell'ordinanza, l'apertura di un confronto serio con le categorie coinvolte e l'elaborazione di un vero piano della sosta, che metta al centro residenti, lavoratori e commercianti". "Una decisione calata senza un minimo di concertazione con cittadini, commercianti e residenti – hanno detto i consiglieri Riccardo Borghini e Lucia Masini – Abbiamo presentato un'interrogazione a risposta orale da discutere nel prossimo consiglio comunale, per chiedere chiarimenti sui criteri adottati, sugli stalli riservati alla ricarica elettrica e sulle tutele previste per i residenti della zona.

