Mosca olearia | scatta il piano di controllo

Mosca olearia, inizia il piano di controllo per proteggere i preziosi raccolti dell’olivicoltura toscana. La campagna di monitoraggio, fondamentale per preservare la qualità dell’olio extravergine, coinvolge attivamente i comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona, insieme a Coldiretti e alle associazioni agricole locali. A Castiglion Fiorentino, da martedì 1° luglio, si intensificano gli sforzi per difendere le olive e garantire un raccolto sano e di qualità.

AREZZO È ripartita anche quest’anno la campagna di monitoraggio della Bactrocera oleae, meglio nota come mosca dell’olivo, parassita capace di compromettere seriamente la produzione di olio extravergine. I comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona, in collaborazione con Coldiretti e le associazioni agricole locali, confermano il loro impegno a tutela dell’olivicoltura del territorio. A Castiglion Fiorentino, da martedì 1° luglio saranno pubblicati i bollettini fitopatologici settimanali, consultabili sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. Le trappole sessuali, posizionate sia in collina che in pianura, permetteranno un attento monitoraggio della popolazione del parassita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mosca olearia: scatta il piano di controllo

