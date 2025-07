Metalmeccanici e futuro Ugl Lo Iacono al vertice | Massimo impegno

Tanta energia e partecipazione hanno animato il congresso provinciale dei Metalmeccanici Ugl, un momento decisivo per tracciare le prospettive future del settore. Sul tavolo: sfide sindacali, innovazione e crescita industriale. A guidare questa nuova fase sarĂ Luca Lo Iacono, figura di spicco e veterano della Ugl, che con massimo impegno assumerĂ il vertice. La sua esperienza sarĂ fondamentale per affrontare con successo le sfide del domani.

Tanta partecipazione al congresso provinciale dei Metalmeccanici Ugl. Sul tavolo: "Prospettive per il Futuro", un momento di forte riflessione sulle sfide sindacali e industriali del territorio. A guidare la nuova fase sarĂ Luca Lo Iacono, storico militante della Ugl, dipendente del settore dal 2001. Un percorso iniziato in Breda Costruzioni Ferroviarie, proseguito con Ansaldobreda e oggi in Hitachi Rail, dove opera in uno dei reparti chiave dello stabilimento: la carpenteria. "Questa organizzazione mi ha dato fiducia, mi ha formato, mi ha dato uno scopo. E io sono pronto – oggi piĂą che mai – a restituire tutto questo, con impegno, responsabilitĂ e quella passione che mi ha sempre guidato. 🔗 Leggi su Lanazione.it