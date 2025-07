Abitazione in fiamme a Solomeo In tre finiscono all’ospedale

Un incendio scoppiato a Solomeo ha coinvolto un'abitazione, lasciando tre persone ferite e trasportate in ospedale con sospette intossicazioni da fumo. Nonostante il tentativo di contenere le fiamme con un estintore, il fuoco si è esteso rapidamente, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La scena drammatica sottolinea quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente in situazioni simili per salvare vite e proprietà . La vicenda mette in evidenza l’importanza della prevenzione e della prontezza di risposta.

In tre sono finiti in ospedale, con il sospetto che potessero essere rimsti intossicati dal fumo provocato dall'incendio della loro abitazione. Incendio che hanno provato a contenere, utilizzando un estintore, ma che, invece, ha finito per estendersi in tutto l'ingresso di casa. Di fronte all'impossibilità di arrestare l'avanzata delle fiamme, i residenti hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. La squadra, partita della sede centrale di Perugia ha raggiunto rapidamente l'abitazione, tra Ellera e Solomeo, evacuando i presenti e provvedendo a contenere le fiamme.

In questa notizia si parla di: abitazione - fiamme - solomeo - ospedale

